Юрист: Правовой дефолт начался с насильственного изменения состава ЦИК
Базовые потребности удовлетворены, значит, человеку больше ничего не нужно. Такова логика белорусских чиновников, считает Сергей Гасоян, правовед и бывший руководитель юридической службы штаба Валерия Цепкало.
глава ЦИК Виктор Гончар у здания ЦИК в тот момент, когда его туда не пустили по приказу Лукашенко, архивное фото 1996 года
Об этом он заявил в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».
— Что, по мнению белорусских чиновников, нужно рядовому белорусу? Чарка, шкварка, на ночь слишком много не ешьте. То есть все сводиться к банальным бытовым потребностям. Канализация работает, магазины работают, на работу можно добраться. Что тебе еще нужно? Не лезь никуда.
Когда люди заявляют, что им сверх этого еще что-то нужно, чиновники искренне удивляются. Я рассматриваю такое отношение госслужащих к людям, как неуважение, - сказал Сергей Гасоян.
Говоря о том, как скоро Беларусь может выйти из правового дефолта, юрист отметил, что этот процесс может затянуться.
— За 26 лет мы воспитали три поколения чиновников, которые стоят на страже этой системы. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы все вернулось на круги своя. Щелчком пальца это не сделаешь. В состав руководящих органов должны прийти люди, действительно уважающие закон, уважающие простые принципы гуманизма. И они должны изменить это законодательство, - сказал Сергей Гасоян.
Юрист отметил, что грубые нарушения закона начались не в прошлом году, а намного раньше.
— Для меня точкой отсчета стало насильственное изменение состава ЦИК и назначение Ермошиной. Это было сделано вне Конституции. Потом ласточки прилетели в 2010 году, когда на площади, за полтора часа был жестко разогнан митинг. Мы уже тогда видели, как власть может действовать в отношении людей, которые лишь заявили о своем несогласии с нею, - пояснил Сергей Гасоян.
Юрист считает, что в дальнейшем действующее руководство страны будет пытаться «навязать» людям новую редакцию Конституции, в которой главенствующую роль будет играть «некий псевдо-конституционный орган, такой как, например Всебелорусское народное собрание». Все это будет делаться лишь с одной целью: сохранить имеющуюся вертикаль власти.
10:27 15/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение