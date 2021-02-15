Мнение: «А где возьмешь другой народ?»

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История Цезаря и Помпея иллюстрирует, что принцип «кто не с нами, тот против нас», работает, когда те, «кто с нами» составляют убедительное большинство, – пишет телеграм-канал «Письма к дочери». – А когда большинства нет, применение этого принципа только умножает число твоих врагов. Потому что враги ведь все равно не станут друзьями, а колеблющиеся в итоге предпочтут того, кто не ставит их перед трудным выбором.





Вот вырезают сейчас торговую сеть, название которой нам не сообщили. И что, 3.000 работников этой сети, которым вместо их работы предложат пойти на тракторный завод убирать снег, проникнутся к власти симпатией?





В общей сложности только в малом и среднем бизнесе работает 1,5 миллиона человек. Конечно, всех сразу не зарежут, но не надо обольщаться, что условно лояльная позиция кому-то поможет. Потому что нам анонсировали не просто войну против бизнеса, который предал власть.





Было объявлено о репрессиях по классовому и социальному признаку. Тем, кого не зарежут, станет так больно от новой экономической политики снижения уровня инвестиционной привлекательности, что они сами сделают своему бизнесу харакири.





А есть же еще полмиллиона тунеядцев, которым война объявлена с 17-го года. Миллион с лишним тех, кто хотя бы раз участвовал в протестах. Адвокаты, врачи, рабочие Азота, завода колесных тягачей, программисты, те же 180.000 чиновников, спрятавшихся под плинтус.





В общей сложности число тех, кто потенциально подпадает под политику внутренних секторальных санкций составит никак не меньше 50 процентов от 5,5 миллионов трудоспособных граждан. Пилить деревья, на которых висят бело-красно-белые флаги можно, когда вокруг тебя лес. А где возьмешь другой народ?





А ведь у войны против бизнеса есть еще один побочный эффект. Малый и средний бизнес обеспечивает четверть белорусского ВВП. И это лучшая его четверть. Чем потом кормить тот народ, который останется?





Вместо еды народу, видимо, предложат идеологическую консолидацию. Сплотиться в борьбе против Сороса, буржуев и националистов. Одна проблема – народ, который власти всем этим хотят консолидировать, остался, кажется, где-то в 90-х.