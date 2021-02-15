+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусам так и не показали «президентские покои», откуда Лукашенко спускается в носках

На обновленном сайте правителя president.gov.by выложили виртуальный тур по Дворцу независимости, куда пускают на экскурсии омоновцев и других избранных.

«Салідарнасць» выделила несколько примечательных моментов.
Виртуальный тур проводит по двум маршрутам через множество залов, в которых Александр Лукашенко проводит свои совещания. Однако маршруты касаются только первого и второго этажей Дворца независимости. Что же находится на третьем – так и осталось загадкой.

А узнать это было бы интересно. В сюжете телеканала НТВ в 2017 году сообщалось: «На личную территорию Александра Лукашенко представителей прессы не пустили. Только нам удалось сюда попасть... Где-то за углом кабинет. Прямо по коридору библиотека. Этажом выше – президентские покои».

В 2020 году в документальном фильме АТН показали, как правитель спускается к журналисту на интервью на лифте и выходит оттуда без обуви в носках…

Другой интересный момент – вирутальный тур проходит через впечатляющий зимний сад с фонтаном.

Причем отмечается, что 65 цитрусовых в кадках были подарены Александру Лукашенко на 65-летие. Эту дату правитель отмечал в 2019-м. Но тогда не сообщалось об этом шикарном подарке. Было бы интересно узнать, кто его преподнес.



Третий момент, который обращает на себя во время виртуального тура, – «фотовыставка важнейших событий в истории Беларуси». На деле на стенах дворца видны лишь фотографии с участием самого Лукашенко.

Причем среди них есть и довольно забавные. Например, известный снимок с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте, с которой правитель словно не хотел делиться зонтом.  
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]