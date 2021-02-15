Виртуальный тур проводит по двум маршрутам через множество залов, в которых Александр Лукашенко проводит свои совещания. Однако маршруты касаются только первого и второго этажей Дворца независимости. Что же находится на третьем – так и осталось загадкой.





А узнать это было бы интересно. В сюжете телеканала НТВ в 2017 году сообщалось: «На личную территорию Александра Лукашенко представителей прессы не пустили. Только нам удалось сюда попасть... Где-то за углом кабинет. Прямо по коридору библиотека. Этажом выше – президентские покои».





В 2020 году в документальном фильме АТН показали, как правитель спускается к журналисту на интервью на лифте и выходит оттуда без обуви в носках…





Другой интересный момент – вирутальный тур проходит через впечатляющий зимний сад с фонтаном.





Причем отмечается, что 65 цитрусовых в кадках были подарены Александру Лукашенко на 65-летие. Эту дату правитель отмечал в 2019-м. Но тогда не сообщалось об этом шикарном подарке. Было бы интересно узнать, кто его преподнес.













Третий момент, который обращает на себя во время виртуального тура, – «фотовыставка важнейших событий в истории Беларуси». На деле на стенах дворца видны лишь фотографии с участием самого Лукашенко.





Причем среди них есть и довольно забавные. Например, известный снимок с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте, с которой правитель словно не хотел делиться зонтом.



