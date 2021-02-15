+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На Полесье людей вызывают на допросы по делу Андрея Александрова

Людей допрашивают в Гомеле, Мозыре и Калинковичах, сообщает Радио Свабода.


Известно, что в Полесском регионе должны допросить более десяти человек. Все они имеют статус свидетеля по уголовному делу задержанного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, информирует «Полесская Весна».

Людям задают около 20 примерно одинаковых вопросов, касающихся оплаты штрафов, присужденных за участие в политических акциях. Также спрашивают о том, по своей ли инициативе люди участвовали в "несанкционированных массовых мероприятиях " и просят показать в телефонах переписку с фондом солидарности ByHelp.

Также спрашивают, знают ли люди, кому еще могли помочь в оплате штрафов Александров или Злобина.

Бывший заместитель директора информационного агентства БелаПАН Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина под стражей с 12 января. Власти обвинили их в финансировании протестов путем оплаты штрафов. Против них возбудили уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Белорусское правозащитное сообщество признало Александрова и Злобину политзаключенными.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]