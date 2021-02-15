Состоится саммит G7 по коронавирусу

Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.





Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года.





Как говорится в сообщении, Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям". По задумке Джонсона, таким образом можно будет положить конец "националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".





"Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании. Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".



