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«Соседство с Беларусью становится опасным»: Силовики взялись за экологов

Экологические активисты и организации в последние недели столкнулись с резким усилением давления со стороны властей.

Фото из открытого источника

Об этом сообщает Радио Свобода.
Об этом говорится в заявлении, которое подписали Белорусская партия зеленых, Экологическое общество «Зеленая сеть», Общественное объединение «Экодом» и Белорусская антиядерная кампания.

«На наш взгляд, аресты, административные и уголовные дела, обыски, проверки, конфискация техники стали как тотальными, так и целенаправленными. Обращаем внимание на ряд обысков, проведенных по надуманным причинам у экологических активистов и сочувствующих им местных жителей, владельцев усадеб», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные действия, направленные против всех экологически активных граждан и организаций региона, приводят к тому, что экологическое движение парализуется, прекращает любое взаимодействие с местными властями.

«В этих условиях — правового дефолта, отсутствия экологического общественного контроля и независимого экспертного сообщества — неизбежно возникновение дополнительных экологических рисков и угроз. Особенно с учетом запуска первого энергоблока Белорусской АЭС. В этих условиях нынешнее руководство страны вряд ли может рассчитывать на конструктивное сотрудничество на международном уровне. Соседство с Беларусью становится экологически опасным для других стран»,  — констатируют подписавшие заявление.

Они призывают к немедленному и безоговорочному прекращению давления на экологическое сообщество.
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