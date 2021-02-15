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Об этом сообщает Радио Свобода.

Об этом говорится в заявлении, которое подписали Белорусская партия зеленых, Экологическое общество «Зеленая сеть», Общественное объединение «Экодом» и Белорусская антиядерная кампания.





«На наш взгляд, аресты, административные и уголовные дела, обыски, проверки, конфискация техники стали как тотальными, так и целенаправленными. Обращаем внимание на ряд обысков, проведенных по надуманным причинам у экологических активистов и сочувствующих им местных жителей, владельцев усадеб», — говорится в заявлении.





Отмечается, что подобные действия, направленные против всех экологически активных граждан и организаций региона, приводят к тому, что экологическое движение парализуется, прекращает любое взаимодействие с местными властями.





«В этих условиях — правового дефолта, отсутствия экологического общественного контроля и независимого экспертного сообщества — неизбежно возникновение дополнительных экологических рисков и угроз. Особенно с учетом запуска первого энергоблока Белорусской АЭС. В этих условиях нынешнее руководство страны вряд ли может рассчитывать на конструктивное сотрудничество на международном уровне. Соседство с Беларусью становится экологически опасным для других стран», — констатируют подписавшие заявление.





Они призывают к немедленному и безоговорочному прекращению давления на экологическое сообщество.