Байден заговорил о хрупкости демократии









Заявление Байдена распространил Белый дом.





В поддержку импичмента высказались лишь 57 сенаторов, включая семь однопартийцев Трампа, против - 43. Чтобы импичмент считался вынесенным, в его поддержку в 100-местном Сенате должны были выступить минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев. Решение в Сенате последовало за двухпартийным голосованием в Палате представителей, которая одобрила процедуру судебного обвинения.





"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступал против обвинительного приговора, как лидер меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп был виновен в "позорном неисполнении обязанностей" и "по сути морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в ходе штурма Капитолия, подчеркнул Байден.





Он напомнил обо всех, кто погиб, и тех, чье благополучие оказалось под угрозой 6 января. В этот день в ходе атаки на Конгресс США лишились жизни шесть человек.





"Эта печальная глава нашей истории напомнила нам о том, что демократия - хрупка. Ее всегда необходимо защищать. Мы должны всегда проявлять бдительность", - отметил Байден, добавив, что "насилию и экстремизму нет места в Америке", и призвав сограждан к единению.





Оправдание Трампа по сути означает, что он не потерял возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США на выборах 5 ноября 2024 года.