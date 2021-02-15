Военные перевороты идут одним путем: в Мьянме отключили интернет

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По данным НПО, в стране с 1.00 зафиксировано "почти полное отключение интернета", доступ в сеть упал до 14% от обычного уровня "вслед за информационной блокадой по приказу властей".





"Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность", - написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.





Ранее в Мьянме после прихода к власти военных и на фоне протестов наблюдались перебои с доступом в интернет, но меньшего масштаба. В субботу на минувшей неделе мониторинговый сервис NetBlocks сообщил, что доступ в сеть в стране упал до 54%.





Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от НЛД (партия "Национальная лига за демократию"), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.





Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.



