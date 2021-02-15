Ожидалось, что Александр Лукашенко наконец внесет ясность в вопросе конституционной реформы, которую ждут в Беларуси и уже горячо приветствовали в Кремле. Или что представители оппозиции получат возможность высказать свои предложения по государственному устройству. Но у Лукашенко, похоже, был свой план.





Суть и функционал Всебелорусского народного собрания (ВНС) весьма туманны. В нормативных актах и законах Республики Беларусь они никак не зафиксированы. Иными словами, все принятые на нем решения носят рекомендательный характер и воплощаются в жизнь только после одобрения президента и парламента.





О том, что очередное Всебелорусское народное собрание будет посвящено конституционной реформе, Лукашенко официально объявил еще в начале октября, хотя намекал на это гораздо раньше. Например, в августе, в самый разгар протестов, когда пообещал разделить свои полномочия и признал, что «немного пересидел» в кресле президента. В октябре же прозвучали предложения — закрепить статус форума в конституции и расширить круг лиц, которые могут стать его делегатами.





Все будет так — и конституция, и вопросы будут решаться, — как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ





А.Г. Лукашенко 27 октября





Рассчитывали на какие-то подвижки в разрешении кризиса и в Москве. В конце ноября в Минск прибыл глава МИД России Сергей Лавров. На открытой части переговоров он публично передал Лукашенко «привет от Владимира Владимировича» и напомнил, что в Кремле ожидают от Белоруссии проведения конституционных реформ, которые были оговорены на встрече двух президентов в Сочи: «Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы реализовались».





Но прямо под Новый год, 31 декабря, Лукашенко заявил, что ВНС состоится, но не получит полномочий для изменения конституции. Подготовка к собранию на этот раз была максимально непубличной. Критерии отбора делегатов и даже их фамилии открыто не обсуждались и не публиковались. Повестка тоже оставалась туманной, все заявления властей по этому поводу сводились к «подведению итогов пятилетки».





При этом Лукашенко продолжал делать заявления о конституционной реформе. Напри р, в январе он сообщил российской журналистке Наиле Аскер-заде, что поправки «могут быть обозначены» в ходе собрания. Позже президент отмечал в одном из выступлений, что на форуме собирается проанализировать свои ошибки на посту президента и «извлечь уроки».





Оппозиция наносит ответный удар

Несмотря на то что Лукашенко еще в конце августа отверг всякую возможность привлечь своих политических оппонентов к работе над новой редакцией конституции, оппозиция все же надеялась, что ей хотя бы дадут слово на Всебелорусском народном собрании.





Но осознав, что этого не произойдет, оппозиция решила подготовиться к ВНС по-своему: сделать все, чтобы дискредитировать мероприятие и любые его итоги. Этим занялось новое объединение — Народное антикризисное управление Беларуси под руководством члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко. «Демократические силы не будут участвовать во Всебелорусском собрании», — заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь управления Максим Паршуто.





Мы убеждены, что обсуждать новую конституцию можно только после того, как на улицах остановится насилие, а политзаключенные выйдут на свободу





пресс-секретарь Народного антикризисного управления Беларуси Максим Паршуто



Противники Лукашенко предположили, что с помощью ВНС он собирается осуществить конституционный переворот, то есть подготовить новый вариант Основного закона с учетом своих интересов и легитимизировать его посредством всенародного обсуждения на ВНС. По словам Паршуто, оппозиция разработала план по срыву собрания, и для начала раскроет повестку форума, которая держалась в тайне.





Однако раскрывать было особенно нечего. Повестка VI ВНС действительно свелась к «подведению итогов пятилетки». Лукашенко и другие представители руководства страны сделали множество докладов и программных заявлений о необходимости выстроить внешнюю политику в соответствии с интересами Беларуси, о приоритете отношений с Россией, о необходимости укрепления силового блока, поднятия зарплат и так далее. Все эти заявления уже звучали неоднократно.





Вторым пунктом плана оппозиции было деанонимизировать делегатов и начать «гражданское давление» на них, но до конкретных мер воздействия так и не дошло. Из 2,7 тысячи фамилий участников Народному антикризисному управлению к началу форума удалось раскрыть только 308. Третьим пунктом был заявлен срыв планов власти. Он включал отказ от придания Народному собранию конституционного статуса, протест против всех принятых на мероприятии решений, массовый отказ делегатов от участия и внесение в повестку требований оппозиции. Всего этого тоже не случилось.





Как отметил незадолго до форума в разговоре с «Лентой.ру» политолог Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, итоги ВНС и так не имеют никакой законной силы, поскольку это мероприятие не имеет никакого конституционного статуса. По его мнению, у оппозиции изначально не было шансов сорвать созыв ВНС по той простой причине, что никакой демократической, вечевой процедуры созыва не существует.





«Там шел очень тщательный отбор кандидатов по принципу лояльности Лукашенко, — поясняет эксперт. — Естественно, что лояльные Лукашенко люди противодействовать ему не будут ни в организации ВНС, ни в его проведении, ни в вынесении каких-то решений по итогам этого собрания».





Соответственно, оппозиционеры просто остаются где-то за пределами этих процессов, вот и все, сказал Богдан Безпалько.





Без сюрпризов

Основным спикером обоих дней предсказуемо стал Александр Лукашенко, участвующий в собрании как делегат от Могилева. По сути главная и единственная новость прозвучала во время его вступительного доклада на открытии форума.





Лукашенко заявил, что проект новой конституции будет готов в течение этого года при «всенародном участии», а только в начале 2022-го его вынесут на референдум. «Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Под новую конституцию нам придется переформатировать многие законы», — сказал он. И добавил, что думать об уходе с поста президента ему преждевременно.





И тогда ответ на главный вопрос: ну, а что, ну, а когда, а когда он уйдет?.. Этот вопрос решится. Но мы должны это сделать спокойно, не наломав дров



Александр Лукашенко о своем уходе с поста





Итоги Всебелорусского собрания не стали ни для кого сюрпризом — проект резолюции собрания оказался в СМИ еще до начала мероприятия. Собрание постановило создать конституционную комиссию, в которую включат представителей государственных органов, «юридической общественности» и разных отраслей экономики. Также предполагается предоставить наконец ВНС конституционный статус.





Предварительные предложения по проекту новой конституции уже есть, но они весьма туманны. Среди них — перераспределение полномочий между госорганами, создание многопартийной системы, поддержка «созидательных» гражданских инициатив и «разработка программы патриотического воспитания населения и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».





По мнению Богдана Безпалько, на ВНС не стоило возлагать больших надежд по нескольким причинам. Во-первых, из-за его непонятного статуса. «Зачем в принципе, имея двухпалатный парламент, президентскую власть и все остальные институты государственности, созывать это собрание, тем более что полномочия этого собрания неясны самому инициатору этого сбора?» — задается вопросом собеседник «Ленты.ру».





По мнению эксперта, форум оправдал бы себя только в экстремальной ситуации. «Допустим, если бы были разрушены все институты государства, скажем, в результате какой-либо мощной войны, если бы погибла вся белорусская элита, все члены парламента и так далее, — тогда действительно стоило бы начать с чего-то подобного: собрать людей, которые остались в живых, и из них начинать постепенно воссоздавать государство. А зачем созывать это собрание сейчас? Очевидно, исключительно для декорации, для имитации», — рассуждает Безпалько.





Единственное, чего можно ожидать от ВНС, — это имитация бурной деятельности. Для Лукашенко это либо попытка затянуть время, либо попытка сымитировать какие-то либо реформы, чтобы в конце концов все равно остаться со своей семьей на вершине властной пирамиды Беларуси





политолог Богдан Безпалько



На заявления Лукашенко по поводу конституционной реформы и функций Всебелорусского народного собрания собеседник «Ленты.ру» предлагает не ориентироваться. «За все время правления он сделал столько заявлений, которые противоречили друг другу, — поясняет эксперт. — Единственное, что Лукашенко понимает, — что с помощью созыва этого собрания можно каким-то образом попытаться сымитировать реформы и транзит власти».





Неопределенность в позиции белорусской власти блокирует все шаги по преодолению кризиса. Лукашенко не знает, повторятся ли в будущем мощные протесты. Не было понятно, как отреагирует на собрание и его итоги мировое сообщество. Поэтому и сам форум получился отнюдь не революционным. Непонятен и характер готовящихся изменений в конституцию. «Есть мнение ряда экспертов, что в перспективе центр власти переместится от президента к председателю Всебелорусского народного собрания, куда Лукашенко и уйдет, а потом заявит: дескать, вот вы не хотели видеть меня президентом, я теперь не президент», — поясняет Безпалько.





Сейчас Лукашенко просчитывает разные варианты дальнейшего развития кризиса. Возможно, ему придется пойти на серьезные изменения конституции или удастся добиться компромисса с оппозиционными силами. Насколько чувствительными будут потери от этого компромисса для существующего режима — неизвестно. Иными словами, выхода из кризиса пока не видно. А затягивание реформ при очевидной потребности в них может только усугубить ситуацию.