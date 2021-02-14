+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Владимир Мацкевич: Нам нужен не диалог, а переговоры с властью

Об этом заявил политолог Владимир Мацкевич, один из подписантов онлайн-инициативы «Сход: платформа народных представителей».


Инициаторы подчеркивают, что ни к какой политической силе не относятся и не собираются заменять собой органы власти, а только ищут людей, способных разговаривать и договариваться с чиновниками разного уровня. 

-- Диалог не нужен с властями, нужны переговоры. На эти переговоры мы должны заставить власти пойти. Заставить можно только имея политическую волю и политическую организацию. Собрание может повлиять на то, чтобы восстановить политическую волю, сделать более решительной нашу часть общества. Шаг за шагом принуждать власти к переговорам по смене режима, по установлению временного правительства и т.д. - заявил Мацкевич.

Первая сессия представителей запланирована через неделю, 21 февраля. Всего на 328 округов заявки подали более 400 человек, среди них такие известные личности, как дипломат Игорь Лещеня, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, аналитик Андрей Егоров, сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев и другие.
Рацыя
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]