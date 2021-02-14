



"Очень доволен вакциной. Очень доволен. Историей с вакциной. Очень доволен, гордится историей с Карабахом. И гордится новыми видами оружия. Вот три позиции, которые в плюс за 2020 год. Я думаю, что я не открываю никакой тайны", – сказал он.





По словам главреда "Эха Москвы", Путин был на встрече "очень спокоен".





"Как всегда, на все вопросы у него свой ответ. Не всегда полный и не всегда, не всегда полный – это самое главное, когда ты понимаешь тему", – отметил Венедиктов.





Закрытая встреча Путина с журналистами в режиме видеоконференции состоялась 10 февраля. По данным "Интерфакса", в "традиционно долгой" встрече принимали участие 35 журналистов. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков говорил, что встречи не имеют заданной повестки дня.



