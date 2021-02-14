МВД отрапортовало об очередном "пресечение несанкционированного мероприятия"
Под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики". Так МВД прокомментировала задержание лыжников на окраине леса в Молодечненском районе.
Задержание лыжников под Молодечно / фото пресс-службы МВД
У тех, кто там собрался, с собой действительно была БЧБ-символика. Но также у них с собой были и лыжи — они попали в кадр на видео, снятом милиционерами, передает Еврорадио.
Вчера милиция остановила "несанкционированное мероприятие под видом музыкальной вечеринки", сегодня — митинг под видом катания на лыжах. Что будет завтра?
Задержания произошли и в Солигорске. Как сообщают правозащитники, там ОМОН задержал 19 человек, среди которых были представители забастовочного комитета "Беларуськалия". Задержанные не имели при себе флагов и другой символики.
17:43 14/02/2021
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