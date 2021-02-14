Андрей Егоров: Сейчас Беларусь находится в точке контрреволюции









Такое мнение в интервью Reform.by высказал старший аналитик Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров.





«Сейчас мы видим реакцию. Первый акт беларусской революции не завершился победой демократии и началась ситуация стагнации революционного процесса и реакции со стороны государства. Сейчас мы находимся в этой точке – в точке контрреволюции», — сказал он.





Андрей Егоров считает, что пока беларусским властям удалось стабилизировать ситуацию. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, смогут ли оппоненты Лукашенко продолжить протесты весной.





«Это зависит от того, куда будут направлены коллективные действия. Какая будет новая цель. Потому что пока режиму удалось стабилизировать ситуацию. Они удержали власть. Поэтому нужно смотреть на новую политическую ситуацию, которая позволит нам вернуться к массовому коллективному политическому действию», — добавил он.





По мнению Андрея Егорова, необходимы новые стратегические действия и установки, которые должны назвать лидеры.