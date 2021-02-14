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Отслеживанием систем ПРО в Европе займется из Беларуси РЛС "Волга"

Станция несет боевое дежурство под Ганцевичами с 1980-х, она была построена в ответ на размещение американских ракет "Першинг-2" на территории ФРГ.


Российская радиолокационная станция "Волга", которая находится в Беларуси, будет отслеживать американские системы ПРО в случае их размещения в Европе, об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок, сообщает Sputnik.

"Возможно, ее актуальность снова появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только обороны, но и нанесения ударов", - рассказал Равенок в эфире телеканала "Звезда".

Он отметил, что станция находится на боевом дежурстве и выполняет свою задачу в установленном секторе обзора.

РЛС "Волга" находится на боевом дежурстве под Ганцевичами, ее построили в 1980-х в ответ на размещение американцами ракет "Першинг-2" в ФРГ. Станция входит в состав ВКС РФ, российские военные арендуют территорию, на которой она находится.

В своем секторе ответственности (120 градусов по азимуту) она обеспечивает обнаружение пусков баллистических ракет, слежение за космическими объектами и контроль над районами патрулирования подводных лодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море на дальностях до пяти тысяч километров.
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