"Люблю Беларусь!": дворовые марши, танцевальные валентинки протеста и прогулки
В Беларуси на 190-й день протеста проходят акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране.
В одном из районов Минске люди вышли на улицы в знак памяти о Романе Бондаренко, который умер в возрасте 31 года после избиения неизвестными во дворе своего дома.
В свою очередь, жители микрорайона Чижовка записали "танцевальную валентинку всем свободным белорусам" и опубликовали видео в сети.
Жители Чижовки from Charter Vimeo on Vimeo.
В Гродно сделали акцент на единстве митингующих: "Мы разные - в этом наше богатство! Мы вместе - в этом наша сила!"
В Бресте "к прогулке" присоединились несколько участников с бело-красно-белыми флагами, активисты выстроились в живую цепь.
Купаловцы записали трогательное и романтичное видео from Charter Vimeo on Vimeo.
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16:07 14/02/2021
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