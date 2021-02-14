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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Болкунец: Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...

Кратенько о результатах сборища VI ВНС, пишет политолог Дмитрий Болкунец:


⁃ Многопартийность и усиление парламентаризма - нет
⁃ Освобождение политических заключённых - нет
⁃ Передача (транзит) власти - нет
⁃ Изменения в Конституцию - нет

Вместо этого:

⁃ Усиление репрессий - да
⁃ Повышение статуса ВНС - да
⁃ Давление на бизнес и частные инициативы - да
⁃ Самоутверждение АГЛ - да

Горькое послевкусие ВНС:

Лукашенко четко очертил, что свободный рынок неприемлем для него. Он и его клика хотят всецело контролировать все экономические процессы.

Дело в том, что либерализация грозит появлением независимых от государства граждан: бизнесмены, самозанятые, наёмные работники.

Его напугало, что представители частного сектора стали ядром протестов 2020-го года.

Риторика на ВНС подтверждает тренд на закручивание гаек и жесткого усиления вертикали управления.

Все идеи о партийном строительстве, перераспределении полномочий - прозвучали как ооооочень далекая перспектива.
 
А самое главное - все концепты по закручиванию гаек уже в работе, а все, что касается неприятного для Лукашенко так и осталось на словах.

Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...
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