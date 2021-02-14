+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Гродненского активиста Ежи Григенча отпустили из лидского ИВС. Суд над ним еще не состоялся

Гродненский активист Ежи Григенча вышел из Лидского ИВС после 72 часов задержания, сообщает Hrodna.life.


Административное дело по статье 23.34 не отменили – Ежи Григенча ждет суд. Дата заседания неизвестна, активиста вызовут в Лиду.

Ежи Григенча – член ОГП. Его задержали 10 февраля, когда он приехал в Лидский РОВД для разбирательства по административному делу. Поводом для него стали события после вынесения приговора активисту из Березовки Витольду Ашурко в суде Лидского района 18 января. Тогда поддержать заключенного собрались около 50 человек, включая гродненцев. Приговор встретили возгласами «Позор!».

По информации журналиста «Белсата», накануне ВНС репрессии коснулись не менее 30 протестующих из Лиды. Административный процесс вел майор Лидского РОВД Николай Рябушко.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]