Было задержано 68 человек. В МВД прокомментировали случившееся на базе отдыха возле Смолевичей
Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием БЧБ-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Так в телеграм-канале прокомментировала пресс-служба МВД задержания на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе.
Всего, по данным ведомства, было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.
На данный момент десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние), с остальными проводится разбирательство.
В МВД сообщили, что участники «концерта» употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование).
Напомним, вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали местных жителей, которые пришли на концерт, а также участников белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, певицу Валерию Суровицкую (LEAR).
14:36 14/02/2021
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