СМИ: накануне праздников в Россию не пускают цветы из Беларуси

Цветы без объяснения причин задерживают на белорусско-российской границе сотрудники Федеральной таможенной службы РФ, пишет издание URA.ru

Фуры с грузом направляют на склады временного хранения, где проводится досмотр, но после процедуры машины обратно не отпускаются. Как сообщил изданию коммерческий директор компании «Цветочный ряд» Иван Утенков, с 4 февраля лишь несколько грузовиков с цветами смогли проехать дальше, а уже с 11 февраля не выпустили ни одну машину.





Представитель «Цветочного ряда» отметил, что проблемы с поставками были и раньше, но в такой форме — никогда. На проблемы с поставками цветов изданию пожаловались и другие участники рынка.





«Есть люди, которые в этом бизнесе 25 лет, и подобного не встречали», — сказал журналистам Иван Утенков.







