+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

СМИ: накануне праздников в Россию не пускают цветы из Беларуси

Российские продавцы цветов жалуются на проблемы с поставками цветочной продукции из Беларуси.

СМИ: накануне праздников в Россию не пускают цветы из Беларуси
Фото из открытого источника
Цветы без объяснения причин задерживают на белорусско-российской границе сотрудники Федеральной таможенной службы РФ, пишет издание URA.ru.
 
Фуры с грузом направляют на склады временного хранения, где проводится досмотр, но после процедуры машины обратно не отпускаются. Как сообщил изданию коммерческий директор компании «Цветочный ряд» Иван Утенков, с 4 февраля лишь несколько грузовиков с цветами смогли проехать дальше, а уже с 11 февраля не выпустили ни одну машину.

Представитель «Цветочного ряда» отметил, что проблемы с поставками были и раньше, но в такой форме — никогда. На проблемы с поставками цветов изданию пожаловались и другие участники рынка.

«Есть люди, которые в этом бизнесе 25 лет, и подобного не встречали», — сказал журналистам Иван Утенков.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]