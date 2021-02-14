



В Литве подано 5 дел по универсальной юрисдикции, готовятся еще 11 дел для направления в прокуратуру Польши. Об этом в интервью на YouTube-канале «Страна для жизни» рассказал представитель инициативы BYBOL Матвей Купрейчик, бывший старший оперуполномоченный ОНиПТЛ главного управления внутренних дел Мингорисполкома





«Лиц пострадавших (и находящихся) на территории Польши опрашивали мы, собирали доказательную базу также мы. В ближайшее время при поддержке центра белорусской солидарности будем направлять эти дела в прокуратуру Польши», – рассказал Купрейчик.





Напомним, о возбуждении первого уголовного дела по факту пыток в Беларуси стало известно в декабре прошлого года. Генеральная прокуратура Литвы по универсальной юрисдикции завела уголовное дело по факту насилия в отношении белоруса Максима Хорошина – владельца минского цветочного магазина.





Первое заявление в отношении белорусских силовиков 7 февраля этого года было подано в Чехии. Адвокатское бюро указало в заявлении ряд серьезных нарушений прав человека и указало причастных к ним лиц, предоставив доказательства и свидетельские показания. Сообщалось, что в Чехии готовится к подаче еще более 10 заявлений.





«Эти граждане, которые бьют и пытают мирных людей, считают себя героями. Скоро их «геройство» будет оценено по достоинству в рамках универсальной юрисдикции. Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть, потому что пытки – это тяжелое преступление во всех странах мира», – заявил Александр Добровольский, советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.





Универсальная юрисдикция – это исключительный механизм уголовного права, предусмотренный в 1949 году четырьмя Женевскими конвенциями для преследования за совершение особо тяжких преступлений. Она позволяет привлекать к ответственности лицо, подозреваемое в серьезном нарушении гуманитарного права, в любом суде или трибунале любой страны. Данная система позволяет также восполнить пробел в случае отсутствия компетентных и эффективных международных судебных органов.





На территории Беларуси не возбуждено ни одного дела по фактам насилия и пыток в отношении мирных граждан. В конце января на встрече со студентами Александр Лукашенко пообещал, что к лету правоохранительные органы разберутся с жалобами в адрес силовиков от пострадавших на акциях белорусов.





«Это была политическая акция: «давайте правоохранительные органы забросаем жалобами, и пусть они разбирают ». Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен… Мы не можем на все эти жалобы, вброшенные с чисто политической точки зрения, бросить весь аппарат Следственного комитета, оперативников, МВД или спецслужбы. Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами», – заявил Лукашенко.



