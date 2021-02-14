







Политолог заявил Голосу Америки , что сохранивший на данный момент свою власть Лукашенко и его ближайшее окружение пытаются вернуться к привычному для себя режиму внешнеполитического балансирования.





– С одной стороны Александр Лукашенко попытался сделать реверансы на уровне риторики в адрес Москвы. Здесь можно отметить, что он упомянул приверженность союзническим отношениям с Российской Федерацией и отказ от стремления к суверенитету. Но при этом он подчеркнул необходимость сохранения мультивекторной внешней политики. А это говорит о том, что он пытается направить сигналы и Западу, чтобы вовлечь его в диалог, спекулируя на российской угрозе, – заметил Сивицкий.





Именно этим соображением, по мнению эксперта, объясняются слова и самого Лукашенко, и министра иностранных дел РБ Владимира Макея и заместителя начальника Генерального штаба Павла Муравейко о том, что Беларусь не созрела до полноценного суверенитета.





– На самом деле, это сигнал западным столицам, что, если они продолжат политику санкционного давления, это приведет к утрате независимости Беларуси и нейтралитета во внешней политике из-за усиления давления со стороны России, – считает Сивицкий.





В этом контексте, по мнению эксперта, нужно рассматривать и появившийся накануне ВНС слив информации о том, что Беларусь может рассчитывать на получение очередного российского кредита в размере $3,5 млрд.





– Это действительно можно рассматривать, как продолжение политики экономической поддержки в обмен на геополитические «поцелуи», и в сегодняшних условиях есть сомнения относительно того, что Кремль вновь купится на этот трюк.





Но в целом очевидно, что Всебелорусское народное собрание было нужно Александру Лукашенко для того, чтобы использовать его как аргумент не выполнять сочинские соглашения с Владимиром Путиным. И само это мероприятие стало демонстрацией уверенности Лукашенко в собственных позициях и трансляцией «голоса народа», к которому он апеллировал.





И наконец, Лукашенко показывает, что если какой-то транзит власти в Беларуси и может состояться, то лишь в среднесрочной перспективе, а не немедленно, как этого требуют в Кремле. И лишь на условиях самого Лукашенко, а не на тех, что навязаны извне», – подытожил Сивицкий.