Путин пообещал не бросать Донбасс

Фото: РИА Новости





Российский лидер отметил, что прежде чем принять какое-то решение, важно подумать о последствиях каждого шага для страны, но «Донбасс мы не бросим несмотря ни на что».





12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти упустили все шансы вернуть Донбасс под контроль Киева. Она подчеркнула, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.





Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.