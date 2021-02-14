ВНС провели по инерции. Лукашенко в ужасной политической форме

«Всебелорусское» должно было пройти еще в 2020 году перед выборами, но по каким-то причинам от проведения собрания власти отказались. После начала политического кризиса ВНС могло стать действительно историческим мероприятием: были планы на него как на диалоговую площадку или хотя бы как на мероприятие, на котором запустят процесс конституционной реформы.





На деле содержание собрания оказалось выхолощенным. Сложилось впечатление, что его провели просто потому, что давно планировали провести.





Более того, Лукашенко не смог его использовать в свою пользу. Правитель вновь продемонстрировал ужасную политическую форму.





Но если на совещаниях в последние месяцы руководство страны словно страус засовывает голову в песок и делает вид, что вокруг нет проблем, то ВНС обернулось сеансом психотерапии Лукашенко. Вот он как прежде часами выступает перед аудиторией и ему аплодируют. На этом, по сути, все.





Лукашенко хочет остаться у власти, возглавив ВНС. Но это не точно

В ходе многочасового выступления в первый день собрания правитель только в конце подошел хоть к какой-то конкретике: видимо, под нажимом Москвы власти все-таки планируют изменение Конституции и проведение референдума в 2022 году.





Из слов Лукашенко следует, что он планирует остаться у власти, возглавив ВНС, у которого будет «вся власть».





Но из его формулировок также следует: что этот план не окончательный. Многое за ближайший год может измениться как внутри страны, так и в позиции Москвы.





Руководство страны доверяет только силовикам

Принято считать, что внутри Беларуси у правителя две опоры – номенклатура и силовики. Но из слов Лукашенко напрашивается другой вывод: чиновникам он уже не доверяет.





Правитель чуть ли не запугивал делегатов ВНС. Лукашенко путанно рассказал, как пенсионер зашел в некий райисполком: «И он с душой говорит: так они ж, говорит, половину бэчебэшники, а половина — глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах».





Надеется правитель, прежде всего на силовиков: «У меня сегодня много, неожиданно много сторонников. Это не только люди в погонах — хотя они просто красавцы. Они всем показали, что не зря едят хлеб».





Лукашенко осознает, что против него большинство народа

Собственно, правитель и не пытался вызвать симпатии хоть у кого-то кроме своих твердых сторонников.





Лукашенко много критиковал частный бизнес – крупный и мелкий («Всяких ипэшников приведем в чувства»), молодое поколение («Если в руках оружия не держали, да что вы за мужики-то такие?», «Сидят в этих «айпадах», «айфонах», мессенджерах), «переобувшихся творцов» и многих других, включая учителей («Дорогие мои учителя, не ищите у меня понимания, если ваши школьники ходят по улицам, крошат и ломают все подряд»).





Лозунг ВНС, где присутствовало слова «единство» выглядело почти как издевка.





Несколько раз из уст правителя вырвались истории о травле так называемых «ябатек», которые показывают, что ему хорошо известны настроения в обществе.





«Приходит государственный служащий, человек в погонах в такие частные медицинские клиники – почти сплошь и рядом: ты, «ябатька», вон отсюда, я тебя лечить не буду!»





«Не буду называть компанию – мы ее просто сейчас вырезаем… «Возьмите белорусский товар, продовольствие» – «Вы «ябатьки», белорусское? Вон отсюда!»





«Я не буду называть ее имя. Со слезами прибежала к руководителю. Он сразу же мне доложил. В эти острые периоды в детский садик ребеночка ведет: а, ты там за действующую власть – вон со своим ребенком из детского сада».





У режима нет никакого плана развития

Ситуация в белорусской экономике продолжает ухудшаться, но об этом на ВНС почти не говорили. В программе социально-экономического развития на следующую пятилетку – набор общих фраз и скромные по меркам действующих властей планы по развитию.





То, что в данный момент режим не волнует экономика, продемонстрировала не только обильная критика частного сектора, но и выступление главы МИД Владимира Макея. Он предложил перераспределить экспорт из стран Европы в пользу России:





– Выскажу, возможно, крамольную мысль в порядке дискуссии – о целесообразности корректировки известной экспортной формулы «треть-треть-треть» в современных реалиях.





Похоже, единственное что сейчас действительно волнует руководство страны – удержать власть любой ценой. Угрозы нарастания зависимости от России, потери суверенитета и падения уровня жизни людей власть, видимо, не сильно волнуют.