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Маск пригласил Путина поговорить

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. Свое предложение он написал в Twitter-аккаунте.


Фото: JOE SKIPPER / Reuters

В своем сообщении Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке.

Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев «был великолепен».

В свою очередь, Владимир Путин упомянул Илона Маска, когда сравнил с ним основателя и главу компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгения Касперского. По мнению президента, в своей области Касперский «ничем не хуже» американского предпринимателя.
Источник: Лента.Ру
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