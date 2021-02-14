Чалый: За что оправдывался Лукашенко, отрываясь от бумажки









– Смотрел с большим интересом, особенно первый день, – прозвучало в первом выпуске Чалый.Live . – Когда я смотрю Лукашенко, самым ценным является не то, что он читает с бумажки и что заготовлено спичрайтерами и большой авторской группой. Отрывается он лишь в нескольких случаях – когда то, что читает, не очень ему нравится; когда хочет сказать это по-своему или даже возразить какому-то тезису.





Как, например, много говорили про либерализацию, и он дважды – что в первый день, что во второй, – сорвался на то, что слишком много дали свободы. Особенно в плане регистрации бизнеса, относительно ИП и вообще возможности зарабатывать людям, и что надо с этим бороться.





Почти во всех случаях, где он отрывался от написанного, это были моменты, когда он оправдывался за свои действия. Это достаточно удивительно, раньше такого почти не было.





Так большущий пассаж был адресован союзу с Россией и будущей интеграции. Что некоторые упрекают его чуть ли не в сдаче суверенитета. Что нет, это все не так. Хотя на самом деле авансов было сделано предостаточно, в переводе на человеческий язык звучало: Россия, дайте денег, и мы тогда за вас с радостью будем готовы умирать.





Еще дважды были длинные пассажи относительно того, почему он так себя вел во время коронавируса.





И еще, где он оправдывался, это почему зарплаты такие небольшие. И тех 500 долларов, которые были обещаны более чем 10 лет назад, сейчас фактически нет. А почему? Объяснение было совершенно удивительное: а потому что не время было зарплату платить – мы деньги тратили, чтобы модернизировать свои предприятия.





Это дикая история…