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Сенат США оправдал Трампа по импичменту

В Сенате США завершилось голосование по импичменту и очень быстро стало понятно, что это решение не пройдет.

Сенат США оправдал Трампа по импичменту
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Против импичмента было подано необходимое количество голосов, сообщает Российская газета со ссылкой на РИА Новости.
 
Адвокаты Трампа за 3,5 часа изложили свою позицию в сенате США
Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, а очень быстро против высказались уже 34 человека. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора.

Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели все американские новостные телеканалы.
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