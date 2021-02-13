Сенат США оправдал Трампа по импичменту
В Сенате США завершилось голосование по импичменту и очень быстро стало понятно, что это решение не пройдет.
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Против импичмента было подано необходимое количество голосов, сообщает Российская газета со ссылкой на РИА Новости.
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Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, а очень быстро против высказались уже 34 человека. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора.
Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели все американские новостные телеканалы.
08:01 14/02/2021
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