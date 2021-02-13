Сенат США оправдал Трампа по импичменту

Против импичмента было подано необходимое количество голосов, сообщает Российская газета со ссылкой на РИА Новости.

Адвокаты Трампа за 3,5 часа изложили свою позицию в сенате США

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, а очень быстро против высказались уже 34 человека. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора.





Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели все американские новостные телеканалы.