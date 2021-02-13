Жириновский: Лукашенко является «продуктом советской системы»
Прошедшее в Минске VI Всебелорусское народное собрание стало самым обсуждаемым за последнее время политическим событием в Беларуси.
фото: retail-loyalty.org
Форум стал предметом обсуждения не только в белорусской, но и зарубежной прессе.
Многие политики позволили себе прокомментировать прошедшее собрание и политику Александра Лукашенко.
Одним из первых с критикой в адрес Александра Григорьевича обрушился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Российский политик в своем личном Telegram-канале сравнил Лукашенко с генсеками СССР.
По мнению Жириновского, Лукашенко является «продуктом советской системы».
Когда-то по этому принципу политику вели советские лидеры – какие решения они принимали, так и было.
Посмотрите, с какими мрачными лицами сидят в зале на его 4-часовом выступлении. При Брежневе лица радостнее были. И это самые обласканные чиновники! Но даже они устали.
Лидер партии ЛДПР сделал вывод, что Лукашенко с поста президента не уйдет.
Жириновский также обратил внимание на многовекторную политику, которую начал Лукашенко
Это что значит? Деньги русские, а интересы на западе?
В лозунге «Развитие и независимость» Жириновский увидел намек на независимость от России, но тогда, по его мнению, Беларусь должна отказаться от материальной поддержки страны-соседки, пишет belnovosti.by
22:52 13/02/2021
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