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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Жириновский: Лукашенко является «продуктом советской системы»

Прошедшее в Минске VI Всебелорусское народное собрание стало самым обсуждаемым за последнее время политическим событием в Беларуси.

фото: retail-loyalty.org

Форум стал предметом обсуждения не только в белорусской, но и зарубежной прессе.

Многие политики позволили себе прокомментировать прошедшее собрание и политику  Александра Лукашенко.

Одним из первых с критикой в адрес Александра Григорьевича обрушился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Российский политик в своем личном Telegram-канале сравнил Лукашенко с генсеками СССР. 

По мнению Жириновского, Лукашенко является «продуктом советской системы».

Когда-то по этому принципу политику вели советские лидеры – какие решения они принимали, так и было.

Посмотрите, с какими мрачными лицами сидят в зале на его 4-часовом выступлении. При Брежневе лица радостнее были. И это самые обласканные чиновники! Но даже они устали. 

Лидер партии ЛДПР сделал вывод, что Лукашенко с поста президента не уйдет.

Жириновский также обратил внимание на многовекторную политику, которую начал Лукашенко
Это что значит? Деньги русские, а интересы на западе? 

В лозунге «Развитие и независимость» Жириновский увидел намек на независимость от России, но тогда, по его мнению, Беларусь должна отказаться от материальной поддержки страны-соседки, пишет belnovosti.by
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