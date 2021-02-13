Жириновский: Лукашенко является «продуктом советской системы»

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Форум стал предметом обсуждения не только в белорусской, но и зарубежной прессе.





Многие политики позволили себе прокомментировать прошедшее собрание и политику Александра Лукашенко.





Одним из первых с критикой в адрес Александра Григорьевича обрушился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.





Российский политик в своем личном Telegram-канале сравнил Лукашенко с генсеками СССР.





По мнению Жириновского, Лукашенко является «продуктом советской системы».





Когда-то по этому принципу политику вели советские лидеры – какие решения они принимали, так и было.





Посмотрите, с какими мрачными лицами сидят в зале на его 4-часовом выступлении. При Брежневе лица радостнее были. И это самые обласканные чиновники! Но даже они устали.





Лидер партии ЛДПР сделал вывод, что Лукашенко с поста президента не уйдет.





Жириновский также обратил внимание на многовекторную политику, которую начал Лукашенко

Это что значит? Деньги русские, а интересы на западе?





В лозунге «Развитие и независимость» Жириновский увидел намек на независимость от России, но тогда, по его мнению, Беларусь должна отказаться от материальной поддержки страны-соседки, пишет belnovosti.by



