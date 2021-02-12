– Сергей Иванович, как вы отреагировали на слова о том, что в ближайшем будущем выборов по партийным спискам не будет?





– Прежде чем перейти к пропорциональной системе выборов, власть вначале попытается отстроить свои квазипартии и провести зачистку политического поля. Мои худшие предположения в этом плане оправдываются…





– А вам не кажется, что из всех действующих останутся только те три партии, которые назвал Лукашенко, – ваша, Либерально-демократическая и Коммунистическая?





– Не думаю, ведь совсем не про это был разговор. Звучало обращение к присутствующим представителям власти, что надо заниматься созданием разных партий, готовить общество, и только потом мы можем позволить себе перейти на пропорциональную систему выборов.





Он сказал, что наша партия – отросток Коммунистической партии, которую возглавляет Алексей Сокол, хотя на самом деле всё наоборот. Но дело не в этом, я не сильно придаю этому значение. Наверное, у Лукашенко в голове всё осталось еще с тех времен, когда у нас было сильное противостояние в 1996 году…





Самое интересное, что эту часть доклада он не читал, а произносил экспромтом.





– А как вам в целом драматургия, атмосфера, эмоции?





– В финальной части выступления Лукашенко, на мой взгляд, содержались некоторые интересные вещи. Он понимает, что придется уйти, и оговорил условия, при которых готов это сделать: никаких протестов и гарантия безопасности людям, находящимся сегодня у власти, и ему в том числе. Он сказал, что по этому поводу должен быть заключен общественный договор.





Я могу подписаться под его словами в той части, что если выборы вскоре действительно будут прозрачные и все согласятся с условиями, которые будут заранее прописаны, то результаты должны быть приняты. Не могут проигравшие быть бесконечно недовольны только лишь потому, что они проиграли.





Кстати, оппозиция это давно предлагала. Мы говорили, что если проведем открытые, честные выборы по правилам, с которыми все согласятся, то готовы признать свое поражение, если действительно проиграем. Но правила должны быть оговорены заранее. И должен быть честный подсчет голосов и возможность донести до людей свои взгляды и идеи. Ведь оппозиция выступает совсем не за то, о чем говорил Лукашенко. Он соврал вначале своего доклада, говоря о том, чего хочет оппозиция. Специально выбрал самые такие болевые точки, чего не хочет большинство людей: платная медицина, платное образование, чтобы мы в НАТО ушли. Не этого хочет оппозиция. И поэтому нужно, чтобы люди сами могли слышать, что мы говорим.





Власть понимает, что бесконечно удерживаться на штыках может не получиться. Думаю, это вызвано не только внутренним, но и внешним давлением на белорусский режим.





Что касается выступления, что их как будто было два. Один доклад был написан, и, надо признать, довольно неплохо. А второй – это то, что у Лукашенко внутри, он об этом говорил экспромтом.





Было и лукавство с его стороны в определенных цифрах, но и признание проблем. А еще прозвучало много святой веры в то, что Лукашенко лично создал современную Беларусь. И всё хорошее, что сделано в любой отрасли, начиная от здравоохранения и заканчивая космосом, – это лично его заслуга. Думаю, это не очень хорошо воспринималось и теми, кто сидел в зале. Но в целом это хорошая пища для анализа и размышлений. Сразу переварить такой четырехчасовой разноплановый кусок невозможно, требуется время…



