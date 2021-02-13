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Где нынче Макей? Нет нынче Макея. Каких студентов очаровывать будет Кочанова?

Политолог - о ВНС. Помните, как там было у Шолохова в «Поднятой целине»? «…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака… Вот и все!»

Где нынче Макей? Нет нынче Макея. Каких студентов очаровывать будет Кочанова?
Вот уже окончательно откаркал черный ворон репутации всех бывших правительственных либералов. Где нынче Макей? Нет нынче Макея. Каких студентов очаровывать будет Кочанова? Тем, кому карьера еще интересна, а вот жизнь как таковая – свободная жизнь – уже нет; да и те после отключения звука у Канопацкой не поверяет ей. И юный Воскресенский так обещал политическую амнистию, что незаметно лопнул вместе с ней, такой обещанной, такой вожделенной, ради которой можно было рискнуть и поставить все на карту… А свелось – к званию члена городской топонимической комиссии – не более.

Вот и все.

Хотя…

Можем добавить.

«Съезд победителей», говорите? Не говорит победитель ни о Саддаме Хусейне, ни о Муаммаре Кадафи. Не говорил же Сталин на этом съезде о Карле Либкнехте и Розе Люксембург. Незачем было.

Свыше 50 % белорусского ВВП дает нынче частный бизнес. Вы поняли, на что готовится покушение? На него, родимого. На свыше 50 % ВВП. Их готовятся вырезать. Так сказать, всебелорусская бомбардировка отечественного Воронежа – вкупе, правда, с Петербургом и Новосибирском. Ибо всем отраслям достанется.

Вы ждали четких планов? Вы надеялись на расширение полномочий местного самоуправления? Вы говорили под телекамеру что-то там об агрогородках и молодежной политике? Эк вас занесло-то, друзья мои! Единственный четкий план – тащить и не пущать! Так, кажется, другой классик сформулировал суть новой ипостаси режима. Так – и никак иначе!

Не осталось соловьев! Гигнулись они вместе с Нагульновым и Давыдовым! Никаких слов не осталось даже у главного оратора ушедшего в небытие схода недопобежденных. Ибо, как тот же Шолохов писал, «тут кровавая пена, пузырясь, хлынула из его рта, и только сделав несколько судорожных глотательных движений, привалившись белой щекой к подушке, он еле смог закончить фразу: – Не надо…»

В смысле:

– Ничего менять не надо! Ни хрена! Хорошо живем! Вот уже и Россия поняла: не хрен с бизнесом цацкаться, об экономике думать! Всех отыщем! Всех посадим! Все-е-е-ех!..

Помните наш герб? Там дыра, контуром своим напоминающая карту Беларуси, нависает над земным шаром. Была дыра – но сейчас все мрачнее и чернее в ней. Не почувствовали, нет?..

Эх вы, недовоскресенские оптимисты. Приглядитесь получше. Тьма окутывает ненавидимый прокуратором город. Ему самому все страшней. Запугал себя так, что криком захлебывается…

Не до соловьев… Отпели…
Александр Федута, Белсат
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