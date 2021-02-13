Вот уже окончательно откаркал черный ворон репутации всех бывших правительственных либералов. Где нынче Макей? Нет нынче Макея. Каких студентов очаровывать будет Кочанова? Тем, кому карьера еще интересна, а вот жизнь как таковая – свободная жизнь – уже нет; да и те после отключения звука у Канопацкой не поверяет ей. И юный Воскресенский так обещал политическую амнистию, что незаметно лопнул вместе с ней, такой обещанной, такой вожделенной, ради которой можно было рискнуть и поставить все на карту… А свелось – к званию члена городской топонимической комиссии – не более.





Вот и все.





Хотя…





Можем добавить.





«Съезд победителей», говорите? Не говорит победитель ни о Саддаме Хусейне, ни о Муаммаре Кадафи. Не говорил же Сталин на этом съезде о Карле Либкнехте и Розе Люксембург. Незачем было.





Свыше 50 % белорусского ВВП дает нынче частный бизнес. Вы поняли, на что готовится покушение? На него, родимого. На свыше 50 % ВВП. Их готовятся вырезать. Так сказать, всебелорусская бомбардировка отечественного Воронежа – вкупе, правда, с Петербургом и Новосибирском. Ибо всем отраслям достанется.





Вы ждали четких планов? Вы надеялись на расширение полномочий местного самоуправления? Вы говорили под телекамеру что-то там об агрогородках и молодежной политике? Эк вас занесло-то, друзья мои! Единственный четкий план – тащить и не пущать! Так, кажется, другой классик сформулировал суть новой ипостаси режима. Так – и никак иначе!





Не осталось соловьев! Гигнулись они вместе с Нагульновым и Давыдовым! Никаких слов не осталось даже у главного оратора ушедшего в небытие схода недопобежденных. Ибо, как тот же Шолохов писал, «тут кровавая пена, пузырясь, хлынула из его рта, и только сделав несколько судорожных глотательных движений, привалившись белой щекой к подушке, он еле смог закончить фразу: – Не надо…»





В смысле:





– Ничего менять не надо! Ни хрена! Хорошо живем! Вот уже и Россия поняла: не хрен с бизнесом цацкаться, об экономике думать! Всех отыщем! Всех посадим! Все-е-е-ех!..





Помните наш герб? Там дыра, контуром своим напоминающая карту Беларуси, нависает над земным шаром. Была дыра – но сейчас все мрачнее и чернее в ней. Не почувствовали, нет?..





Эх вы, недовоскресенские оптимисты. Приглядитесь получше. Тьма окутывает ненавидимый прокуратором город. Ему самому все страшней. Запугал себя так, что криком захлебывается…





Не до соловьев… Отпели…











