Ответ из ведомства получил один из юристов, желающих поучаствовать в обсуждении инициативы , пишет Белсат.





«В Генеральной прокуратуре рассмотрено ваше заявление по вопросу участия граждан в совершенствовании законодательства о противодействии экстремизму. Как сообщалось вам ранее, изложенное в предварительном обращении коллективное мнение о недопустимости признания бело-красно-белого флага экстремистской символикой Генеральной прокуратурой принято к сведению и учтено в рамках мероприятий по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму», – говорится в письме.





Вместе с тем Генеральная прокуратура уже завершила работу над законопроектом «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»: он направлен в парламент для согласования и последующей доработки.





Напомним, 29 января появилась информация о том, что Генпрокуратура Беларуси собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Для такого решения хватило коллективного обращения, под которым подписались «более сотни граждан». Его авторы просят приравнять бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике.





Такая инициатива властей встретила отпор белорусов: в этот же день была создана петиция против признания БЧБ-флага экстремистским, которую за несколько дней подписали более 100 тысяч человек.





Ранее бело-красно-белый флаг называл фашистским Александр Лукашенко:





– Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, – пообещал он в ноябре 2020 года.





Свое слово громко сказали профессиональные белорусские историки: они выступили с совместным заявлением в защиту флага.





Среди тех, кто вступился за национальный флаг были также директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, выдающийся белорусский лыжник Сергей Долидович и другие.





Анна Канопацкая на ВНС также попросила не запрещать БЧБ-флаг, но в эфир государственных СМИ это не попало. Снимок ответа опубликовал телеграм-канал «JurFuck».



