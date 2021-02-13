Де-юре - убит, де-факто - жив вечно. Генпрокуратура направила депутатам законопроект о запрете БЧБ-флага
Генеральная прокуратура подготовила и направила в парламент законопроект «Об изменении законов по противодействию экстремизму».
Марш героев в Минске. 13 сентября 2020 года. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv
Ответ из ведомства получил один из юристов, желающих поучаствовать в обсуждении инициативы, пишет Белсат.
«В Генеральной прокуратуре рассмотрено ваше заявление по вопросу участия граждан в совершенствовании законодательства о противодействии экстремизму. Как сообщалось вам ранее, изложенное в предварительном обращении коллективное мнение о недопустимости признания бело-красно-белого флага экстремистской символикой Генеральной прокуратурой принято к сведению и учтено в рамках мероприятий по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму», – говорится в письме.
Вместе с тем Генеральная прокуратура уже завершила работу над законопроектом «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»: он направлен в парламент для согласования и последующей доработки.
Напомним, 29 января появилась информация о том, что Генпрокуратура Беларуси собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Для такого решения хватило коллективного обращения, под которым подписались «более сотни граждан». Его авторы просят приравнять бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике.
Такая инициатива властей встретила отпор белорусов: в этот же день была создана петиция против признания БЧБ-флага экстремистским, которую за несколько дней подписали более 100 тысяч человек.
Ранее бело-красно-белый флаг называл фашистским Александр Лукашенко:
– Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, – пообещал он в ноябре 2020 года.
Свое слово громко сказали профессиональные белорусские историки: они выступили с совместным заявлением в защиту флага.
Среди тех, кто вступился за национальный флаг были также директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, выдающийся белорусский лыжник Сергей Долидович и другие.
Анна Канопацкая на ВНС также попросила не запрещать БЧБ-флаг, но в эфир государственных СМИ это не попало. Снимок ответа опубликовал телеграм-канал «JurFuck».
МГ/ИР belsat.eu
19:18 13/02/2021
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