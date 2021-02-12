Профессиональная музыкантка-флейтистка, руководитель творческой площадки «Ок16» и штаба Виктора Бабарико в президентской кампании вместо жизни за рубежом выбрала заключение на родине, порвав на границе свой паспорт гражданки Беларуси, пишет Белсат.





Пять месяцев Мария Колесникова пребывает под стражей по обвинению в «призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси»: часть 3 статьи 361 Уголовного кодекса грозит заключением от двух до пяти лет.

Все руководство и всю ответственность я возьму на себя

– Вот это – удостоверение Марии под номером три в штабе Виктора Бабарико. Первый номер был у Виктора Дмитриевича, а второй – у Максима Знака.





Александр Колесников рассказывает о своей дочери Марии. Фото : ТК / Белсат





Александр Колесников раскладывает фотографии семьи: дочерей Марии и Татьяны, жены Тамары и других родственников. Попутно вспоминает бывший разговор с дочерью накануне избирательной кампании:





– Говорю ей: Мария, а что, если… А она мне отвечает: папа, ты видишь какой номер моего удостоверения? Это значит, что после них все руководство и всю ответственность я возьму на себя…

Мы давали детям возможность быть свободными, хотя и сами не знали точно, что это такое

Мария Колесникова и ее младшая сестра Татьяна – из семьи минской интеллигенции: родители-инженеры выписывали всю прогрессивную периодику времен перестройки и имели в доме большую библиотеку.





– Маша перечитала ее всю, – вспоминает Александр.





По его словам, Мария интересовалась и политическими событиями:





– Мы давали возможность нашим детям быть свободными, хотя и сами точно не знали что это такое. Среди моих друзей был один очень интересный человек – путешественник. Представьте, в те времена: Антарктида, Северный полюс – у него было такое путешествие вдоль Северного Ледовитого океана. Это человек, который был свободен внутри, и вот такие люди, которые управляли своей жизнью, могли стать хозяевами своей жизни, – и были примером для Маши.





Утром бегу в пекарню, готовлю булочки, вечером – опять бегу, мою посуду

Мария Колесникова – профессиональная музыкантка.





– Мы с друзьями иной раз позволяли себе встречать рассвет на берегу Свислочи, и Маша засыпала под гитару и наше пение прямо в детской коляске, – смеется Александр, когда объясняет любовь к музыке у своей дочери.





Но Мария стала музыкантом не на шутку: выпускница Белорусской государственной академии музыки начала музыкальную карьеру как флейтистка, дирижер и преподаватель. Работала в лучших оркестрах, театрах и школах белорусской столицы. Но однажды покинула Минск и переехала в немецкий Штутгарт – совершенствовать мастерство в Высшей школе музыки.





– Маша всегда была очень самостоятельной и всячески уклонялась от нашей помощи, – говорит Александр. – Но как-то она сказала: утром я рано встаю, бегу в пекарню, помогаю готовить булочки, выкладываю на прилавок и мою посуду. Вечером я опять прибегаю в пекарню, мою посуду и готовлю замес на булочки. И вот только «между строк» я узнал и почувствовал, как на самом деле ей было тяжело.





Карьеру музыканта в Штутгарте сменила на политическую деятельность в Минске

Двенадцать лет Мария Колесникова работала в Германии учителем и организовывала белорусско-немецкие музыкальные фестивали. А вернулась на родину – незадолго до очередных президентских выборов. Во время одного из приездов в Минск пошла на встречу.





– Вернулась веселая, возвышенная – по ней всегда видно – и сообщила: «Я получила предложение, от которого нельзя отказаться», – вспоминает отец Марии.





Фото: ТК / Белсат





Это было предложение руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико возглавить культурную площадку«Ок16» в Минске. И за непродолжительное время «Ок16» под руководством Марии Колесниковой стала заметным явлением в культурной среде столицы. А вскоре Мария возглавила предвыборный штаб Виктора Бабарико.





– Виктор Дмитриевич собрал команду молодых, образованных и креативных людей, которые готовы были творить. И Маша стала одной из первых, близких ему духом, – так говорит о стремительной политической карьере своей дочери Александр Колесников.

Для меня главным было знать, что она жива…

– Конечно, я гордился, хотя и страшновато было, – говорит Александр Павлович о событиях избирательной кампании. – Я был на некоторых митингах и когда видел, как к ней относятся люди – у меня были слезы на глазах… Она действительно стала олицетворением настроений множества людей, а главное – она была и есть очень искренней, искренней во всем.





После задержания Виктора Бабарико в составе объединенных штабов Светланы Тихановской и Вероники Цепкало Мария Колесникова объехала десятки городов, чтобы встретиться с тысячами людей.





– Мы и раньше обсуждали и примерно понимали, как будут развиваться события. Но к вопросам безопасности она всегда относилась с улыбкой и старалась обходить эту тему, – вспоминает Александр. – Говорила: «Папа, что бы ни случилось, я тебя прошу: не беспокойся – я иду до конца и я всегда буду в Беларуси».









Мария Колесникова с Александром Колесниковым на первом митинге триумвирата в парке Дружбы народов. 19 июля 2020 года. Фото: ТК / Белсат

О задержании Марии и разорванном паспорте на границе Александр Колесников знает со слов адвокатов.





– Лучше бы этого не было… Но я понимаю, что это героический шаг, я до сих пор восхищаюсь этим поступком. Для меня на тот момент главное было – знать, что она жива…





Александр Павлович говорит, что иной раз пытается поставить себя на место дочери.





– Наверное, ей руководило чувство ответственности за своих коллег, которые к чему времени были уже в заключении, в том числе Виктор Дмитриевич. Она всегда говорила: «Папа, наша команда – это не пустой звук».

Лозунг Маши: «Долбить, долбить, долбить!» – приносит результат

Блокада – так называет Мария переписку с семьей. Некоторые письма все же доходят. Александр всегда носит их с собой, читает: «Папочка, привет. Как и обещала, пишу тебе ежедневно. Жду новостей от бабушки и дедушки, надеюсь, что с ними все хорошо».





Тамара Николаевна – мама Марии – скоропостижно умерла в 2019 году, а Александр Павлович вместе с братом ухаживают за своими 90-летними родителями, и Мария волнуется за всех.





– «У меня, как всегда все хорошо, за меня точно не переживайте», – улыбается написанному Александр. – Только в одном письме я почувствовал тревогу, когда она прямым текстом написала, что ей очень тяжело из-за того, что в камере курят. Недавно адвокат сообщила, что администрация пообещала улучшить ситуацию – Маша-таки добилась своего. Ее лозунг: «Долбить, долбить, долбить» – приносит результат.

«30 килограммов яблок ей уже передали и ничего больше не принимаем»

Александр Колесников говорит, что у дочери очень хорошие и надежные подруги – «пример, когда и мужская дружба может позавидовать».





– Адвокат сообщает, что Маша просила передать, и девушки это немедленно выполняют. И так, что я иной раз даже завидую такой дружбе: они знают любимое печенье Маши и специально его заказывают. Маша сообщила, что в камере разрешают иметь телевизор – назавтра телевизор уже был у нее. Это просто чудо, – удивляется отец Марии.









Вместе с друзьями они составили «протокол передач» и его придерживаются.





– Передачи ограничиваются 30 килограммами продуктов в месяц. Однажды мы приходим, а нам говорят: «30 килограмм яблок ей уже передали и ничего больше не принимаем». Наученные этой мелкой мерзостью, мы составили список, от кого можно принимать посылки, чтобы таких провокаций больше не случалось. И вот это желание помочь очень трогает – слезы на глазах наворачиваются. Это – многого стоит.

Настоящий офицер – моя дочь или вы с генеральскими погонами?

– Они смогли ослабить власти так, что это стало угрозой для ее личного существования, – так Александр Павлович оценивает участие в политических событиях Марии и ее соратниц – Светланы Тихановской и Вероники Цепкало.





– Поэтому сейчас идет полноценная расправа с инакомыслием свободных людей.





Александр Колесников в прошлом – офицер-подводник, служил в «элитных» войсках на атомных подводных лодках. Видел и хорошо знает, что такое офицерские достоинство и честь и насколько высок порог этих качеств.





– И я сравниваю тех офицеров с нынешними – которые принимают участие в незаконных задержаниях, издевательствах и пытках людей. Я пытаюсь до них достучаться и призываю остаться офицерами, сохранить свои честь и достоинство! Ведь после будет очень больно и стыдно не только им, но и родственникам, – убежден Александр. – А те, кто выше, – они Маше уже сказали, что переломают ей пальцы и уничтожат физически. Это нужно иметь такую смелость, такую выдержку и стойкость, чтобы в этих условиях открыто заявить, что она привлечет их к ответственности и добивается возбудить уголовное дело! Я считаю, что это настоящий офицерский поступок! И вот вопрос: кто настоящий офицер – моя дочь или вы с генеральскими погонами?!

«Смелой девочке» от Светланы Алексиевич

«Это издание смелой девочке, которая не боится злостных полицейских и борется с ними, и ее папе – самым смелым в мире». С такой надписью двухтомник издания «Пеппи Длинный чулок» Александру Колесникову передала Светлана Алексиевич. Подарок Александру передали во время одного из судебных процессов, когда безрезультатно рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения для Марии и ее освобождения из-под стражи.





Фото: ТК / Белсат





– Я очень уважаю Светлану Алексиевич и ее творчество, но не привык к такому вниманию и поэтому это было неожиданно и так трогательно! Это – многого стоит, и как тут не побеждать, когда такая поддержка! Все равно мы победим!





Немецкий фонд имени Герхарта и Ренаты Баум в Штутгарте наградил Марию Колесникову премией в области прав человека. Мария Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало выдвинуты на Нобелевскую премию мира.







