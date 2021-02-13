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Конференция в Вене: Twitter заблокировал аккаунт российской делегации

Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом написал ее глава, дипломат Константин Гаврилов в своем личном аккаунте.


Он назвал такой шаг явной цензурой. Гаврилов отметил, что причиной блокировки могла стать альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, пишет Лента.ру. Дипломат отметил, что вся информация будет теперь публиковаться на его личном аккаунте и на странице делегации в Facebook.

В сентябре прошлого года Facebook и Twitter заблокировали якобы связанные с российскими властями аккаунты. Тогда в компании утверждали, что они были связаны с российским «Агентством интернет-исследований» и осуществляли свою деятельность преимущественно в США, Великобритании, Алжире и Египте.

В январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово.
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