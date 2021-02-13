Дорога в ад. Как Гитлер пришел к власти в Германии

Никому и в голову не приходило, что жизнь в стране всего через несколько месяцев изменится кардинально. Германия вступала в эпоху, которая многим поначалу покажется возрождением, но на деле обернется самой страшной катастрофой в истории немецкого народа.

Правые маргиналы

Поражение в Первой мировой войне поставило крест на Германской империи. На ее обломках была создана Веймарская республика: политически нестабильное государство, которое несло на себе ношу непомерных выплат, наложенных странами-победительницами.





Ужасающая бедность и национальное унижение, которое переживали немцы, были отличной почвой для роста радикальных настроений: как левых, так и правых.





9 ноября 1923 года Национал-социалистическая рабочая партия, ведомая Адольфом Гитлером, предприняла неудачную попытку силового захвата власти, известную как «Пивной путч».





После провала этого выступления Гитлер оказался в тюрьме, а его партия на выборах 1924 года собрала лишь 3 процента голосов.





Это было еще не самое дно. В 1928 году за нацистов проголосовали всего 2,3 процента человек. Казалось, Гитлер и его сподвижники обречены на роль маргиналов.

Фактор Великой депрессии

Веймарская республика к концу двадцатых годов стала постепенно выбираться из экономической ямы, но в 1929 году началась Великая депрессия.





Процесс, нанесший сокрушительный удар по мировой экономике, обернулся новым разорением для немцев и вызвал лавинообразный рост популярности радикалов.





14 сентября 1930 года на выборах в рейхстаг НСДАП получает невиданные для себя 18,3 процента голосов, занимая второе место.





Этот результат показал, что партия Гитлера способна добиться успеха в легальном поле.





Весной 1932 года Гитлер идет на выборы рейхспрезидента, где занимает второе место вслед за Паулем фон Гинденбургом, набрав более 30 процентов голосов в первом туре и около 37 процентов — во втором.





Эти выборы показали, что НСДАП превратилась в одну из ведущих сил в стране. Крупные немецкие промышленники начинают переговоры с Гитлером, предлагая финансирование и сотрудничество. Гитлер, позиционирующий себя как народный вождь, на сотрудничество идет охотно. Ему понятно, что без помощи капиталистов, о которых он с презрением говорит в публичных выступлениях, реализовать то, что задумано, не получится.





Для промышленных воротил Гитлер — это дубинка против левых, и в первую очередь — коммунистов.

«Он мог бы стать министром почт»

Компартия Германии также увеличивает число сторонников, но не такими темпами, как нацисты. Кроме того, не получается создать альянс с социал-демократами, который, в принципе, мог помешать приходу НСДАП к власти. Проблема в том, что социал-демократы и коммунисты враждуют друг с другом сильнее, чем с крайне правыми.





Летом 1932 года в Германии проходят новые выборы в рейхстаг. Предвыборная кампания превращается в бесконечные стычки политических противников, которые пускают в ход оружие.





Всего на улицах Германии в этот период погибло около 300 человек.





31 июля 1932 года НСДАП набирает на выборах 37,4 процента голосов, становясь крупнейшей фракцией в рейхстаге.





Гитлер требует у рейхспрезидента Гинденбурга назначить его рейхсканцлером, но получает отказ.





Гинденбург придерживается правых взглядов, однако Гитлер ему неприятен. В беседах с приближенным он уничижительно говорит о лидере НСДАП: «Он мог бы стать министром почт, но уж никак не канцлером».





Но действующее правительство Франца фон Папена без поддержки парламента крайне неустойчиво. В сентябре рейхстаг выносит вотум недоверия правительству, после чего парламент снова распущен.





На выборах 6 ноября 1932 года Гитлер рассчитывает добиться решающего перевеса, но происходит неожиданное. НСДАП получает 33 процента голосов, что меньше, чем летом. Зато коммунисты набирают почти 17 процентов голосов и увеличивают свою фракцию до 100 депутатов.





План легального прихода к власти начинает трещать по швам. Гитлер ведет секретные консультации с промышленниками, призывая усилить давление на Гинденбурга с целью получения поста рейхсканцлера. Вождь нацистов взамен обещает подавить левых и установить стабильность в стране.

Шлейхер против Гитлера

Курт фон Шлейхер. Фото: wikipedia.org





В декабре 1932 года Гинденбург, несмотря на давление, назначает главой правительства не Гитлера, а Курта фон Шлейхера.





Шлейхер вынашивает идею помешать приходу к власти Гитлера, создав альянс социал-демократов, центристов и левого крыла НСДАП: тех членов партии Гитлера, для которых главным словом в названии партии является «социалистическая». Речь идет о сторонниках Грегора Штрассера, которому Шлейхер готов предложить пост вице-канцлера.





Штрассер был готов к этому альянсу, но Гитлер обвинил его в расколе партии. В какой-то момент Штрассер не выдержал этого противостояния, отказался от предложения Шлейхера и практически оставил политическую сцену.





Курт фон Шлейхер так и не смог объединить вокруг себя противников Гитлера. В это время в окружении Гинденбурга все чаще звучит мнение, что самым логичным в этой ситуации будет назначить рейхсканцлером Гитлера. Зная неприязнь президента к Гитлеру, Гинденбургу говорят: он наверняка не справится и на следующих выборах нацисты провалятся.





Гинденбург наконец соглашается. 28 января 1933 года Шлейхер отправлен в отставку, а 30 января Адольф Гитлер назначен рейхсканцлером.

Первый блицкриг: как сворачивали демократию

1 февраля 1933 года рейхстаг снова распущен, новые выборы назначены на 5 марта.





Гитлер намерен сделать последний шаг, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте. Но, помня о потерянных в ноябре 1932 года голосах, он более не полагается на волю народа в чистом виде.





27 февраля 1933 года происходит инцидент, вошедший в истории как «поджог рейхстага».





Гитлер заявит, что поджог рейхстага совершили коммунисты, и это был сигнал для начала коммунистического переворота. На следующий день был опубликован чрезвычайный указ рейхспрезидента «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. По всей стране начались аресты коммунистов и лидеров социал-демократов.





Несмотря на репрессии и давление, на выборах 5 марта 1933 года НСДАП не получила абсолютного большинства. Тогда поступили просто: аннулировали 81 мандат коммунистов, за которых голосовали, несмотря на массовые аресты, а также не допустили в парламент ряд социал-демократов.





Такой «урезанный» рейхстаг примет все законы, необходимые Гитлеру для установления нового режима. Уже в мае 1933 года на площадях начнут сжигать книги, не соответствующие духу национал-социализма, в июне по обвинению в национальной измене запретят партию социал-демократов, а в июле будут распущены все политические партии, кроме НСДАП.

Официальный фюрер

Герман Геринг и Адольф Гитлер в 1943 году. Фото: wikipedia.org





22 марта 1933 года неподалеку от Мюнхена, в Дахау, заработал первый концлагерь для противников режима.





Курт фон Шлейхер будет убит вместе с женой во время «Ночи длинных ножей». В ту же ночь будет расстрелян и Грегор Штрассер.





Пауль фон Гинденбург умрет не от пули, а от болезни 2 августа 1934 года. После пышных похорон его образ будет активно использоваться в нацистской пропаганде.





19 августа 1934 года в Германии пройдет референдум, на котором пост рейхспрезидента будет упразднен в связи с объединением высших государственных должностей. С этого момента Гитлер начнет носить официальный титул «Фюрер и рейхсканцлер».





Адольф Гитлер начал строить свой «Тысячелетний рейх», который обернется самым страшным адом в истории человечества.



















