Также руководителя страны предложил придать Всебелорусскому народному собранию конституционные полномочия.





«Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный неопределенный период», – отметил Александр Лукашенко.









UDF.BY поинтересовался у экспертов их впечатлениями от проведения ВНС.





«Лукашенко понимает, что поддержки в народе у него нет»





Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что ВНС не произвело на него особого впечатления.









Фото: ucpb.org





«Есть только отдельные наблюдения. Лукшенко политиком не назовешь. Политик довольно предсказуем, у него есть какая-то идеология, какие-то взгляды. А Лукашенко – это по сути своей диктатор, которого кроме личной власти ничего не интересует. Можно лишь заниматься исследованием его психологического портрета. И для этой цели такие мероприятия, как ВНС, очень важны. Хоть Лукашенко и говорит по заготовленному тексту, у него бывают оговорки, когда он выдает вещи, которые его волнуют и интересны для посторонних наблюдателей», – сказал Марголин.









В первый день проведения собрания его зацепили две оговорки. Первая из них касалась условий ухода Лукашенко: он сказал, что уйдет из власти только тогда, когда все вокруг него будут в полной безопасности.





«Значит, Лукашенко понимает, что поддержки в народе у него нет. Что ему придется уходить. Более того, они понимает, что после него придут люди, которые спросят с тех, кто активно содействовали режиму во всех его безобразиях», – считает Марголин.





Второй момент, на который он обратил внимание: слова Лукашенко о том, что губернаторы в порыве соревновательности могли накинуть ему на выборах несколько лишних процентов.





«Из этих слов становится понятно, что Лукашенко вообще не понимает, что такое настоящие выборы, что губернаторы вообще не должны иметь к ним никакого отношения. Одновременно это показывает, что он знает, что выборы и их результаты делают не избирательные комиссии, а властная вертикаль. Другие представители власти хотели бы это скрыть, но Лукашенко, сам того не понимая, выносит правду на свет божий. Лукашенко не понимает, что если губернаторы сфальсифицировали результаты хотя бы на три голоса, то они совершил уголовное преступление и когда-нибудь с них спросят», – отметил Марголин.









Накануне ВНС много говорилось о том, что там дадут оценку прошедшей пятилетке и разработают программу социально-экономического развития на следующую. Но по факту эта тема почти не поднималась.





«Никто в здравом уме и твердой памяти и предполагать не мог, что этот хурал всерьез может обсуждать экономические вопросы. Даже чисто теоретически собрания с таким числом присутствующих не в состоянии организовать дискуссию, они могут только проголосовать одобрямс или не одобрямс», – сказал Марголин.









«К концу года об изменении Конституции вспоминать уже не будут»





Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что ВНС преследовало очень узкие задачи, которые не соответствовали пафосу о его значении.









Фото: euroradio.pl





«Собрание должно было засвидетельствовать, что в стране ничего кардинально не поменялось, что система устойчиво работает – как прежде, до выборов. Что по-прежнему выполняются указы сверху. Должно были быть показаны полное согласие и консенсус в среде номенклатуры и обновленная харизма диктатора. В какой-то степени эти цели были достигнуты. А каких-то фундаментальных, стратегических целей и задач данное мероприятие не ставило», – сказал Усов.









Лукашенко высказался о конституционной реформе – по его словам, референдум может состояться в начале 2022 года. Значит ли это, что его план в том, чтобы остаться у власти, став руководителем ВНС как нового конституционного органа?





«Думаю, основная задача Лукашенко была в том, чтобы вообще спустить на тормозах какие-либо разговоры и намерения по поводу конституционной реформы. Если раньше говорилось, изменения Конституции будут касаться перераспределения властных полномочий и чуть ли не демократизация системы, то теперь об этом разговоров не ведется», – обратил внимание Усов.





Кстати, «социсследование», проведенное по заказу властей, показало, что большинство «опрошенных» высказались против изменения Конституции.





«Отсюда вывод: на самом деле никто ничего менять не собирается. Вероятнее всего, что к концу года даже о формальных изменениях основного закона вспоминать уже не будут. Думаю, конституционная реформа закончилась, не начавшись», – отметил Усов.









Во второй день ВНС Лукашенко несколько раз приводил примеры травли «ябатек», нелояльности частного бизнеса и даже сказал, что в одном райисполкоме среди чиновников «половина бчб-шников». Что это означает?





«Лукашенко определил те внутренние угрозы, с которыми он собирается разобраться. Можно предсказать, например, довольно масштабные и радикальные чистки в рядах номенклатуры на всех уровнях – в центре и регионах», – полагает Усов.