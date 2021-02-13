◉ России – я самый пророссийский, давайте побольше финансов, иначе к власти придут антироссийские чудовища;





◉ Евросоюзу – возвращайтесь в прежний режим отношений и тоже давайте побольше денег, иначе получите большее российское влияние у ваших границ;





◉ Белорусскому народу – сдавайтесь, сопротивление бесполезно, просто примите мое бесконечное правление как данность и ежедневный восход солнца;





◉ Чиновенству и музе истории: грядет формализация Политбюро ЦК КПСС и продолжение ускоренного краткого курса обратной летописи (мини) - СССР.



