+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Елисеев о четырех месседжах ВНС: «Примите мое бесконечное правление как ежедневный восход солнца»

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев подытоживает, что «кратко весь двухдневный балаган на «всебелорусском народном собрании» заключался в донесении следующих основных посланий от Лукашенко и его спецслужб, пишет аналитик.

◉ России – я самый пророссийский, давайте побольше финансов, иначе к власти придут антироссийские чудовища;

◉ Евросоюзу – возвращайтесь в прежний режим отношений и тоже давайте побольше денег, иначе получите большее российское влияние у ваших границ;

◉ Белорусскому народу – сдавайтесь, сопротивление бесполезно, просто примите мое бесконечное правление как данность и ежедневный восход солнца;

◉ Чиновенству и музе истории: грядет формализация Политбюро ЦК КПСС и продолжение ускоренного краткого курса обратной летописи (мини) - СССР.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]