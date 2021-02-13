Латушко: открытое письмо против Лукашенко поддержали 1090 чиновников

Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко в интервью телеканалу "Дождь" заявил, что 1090 белорусских официальных лиц поддержали открытое письмо против Лукашенко. Письмо с подписями планируется опубликовать в начале апреля после того, как под ним подпишется 5 тысяч человек.

Павел Латушко. Фото с сайта Еврорадио