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Латушко: открытое письмо против Лукашенко поддержали 1090 чиновников

Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко в интервью телеканалу "Дождь" заявил, что 1090 белорусских официальных лиц поддержали открытое письмо против Лукашенко. Письмо с подписями планируется опубликовать в начале апреля после того, как под ним подпишется 5 тысяч человек.

Латушко: открытое письмо против Лукашенко поддержали 1090 чиновников
Павел Латушко. Фото с сайта Еврорадио
— Конечно, это риски для чиновников. Я не знаю, соберём мы эти пять тысяч подписей или нет. Очень многие заявляют о готовности подписать письмо не в открытую, присоединиться к нему. Но это тоже один из инструментов диалога с чиновниками, они присылают свои удостоверения, мы их верифицируем, — говорит Латушко, передает Еврорадио.

В письме госслужащие заявляют о нарушении основных принципов их работы, закрепленных в Конституции. Они требуют прекращения насилия, освобождения политических заключенных, судебного преследования сотрудников правоохранительных органов и признания недействительными результатов президентских выборов.
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