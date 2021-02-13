Карбалевич: Лукашенко полностью уходить из власти не собирается
Александр Лукашенко еще не принял окончательного решения по изменению политической системы Беларуси, однако хочет оставить себе полную свободу действий.
Фото из открытого источника
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.
По его словам, речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании не внесла четкую ясность на тот счет, какие изменения претерпит политический курс страны в ближайшем будущем.
«Во-первых, из речи Лукашенко определенно можно сказать то, что идет курс на ужесточение политических репрессий, на зажим гаек, на жесткую борьбу с любыми оппонентами. Во-вторых, можно сделать вывод о том, что готовится новая Конституция. И в следующем году ожидается референдум, который, возможно, будет совмещен с местными выборами. В-третьих, определенно можно сказать и то, что Лукашенко полностью уходить из власти не собирается», - отметил он.
В то же время, обратил внимание Карбалевич, неопределенным остается целый ряд вопросов, в частности о том, какие изменения будут внесены в Конституцию.
«Лукашенко очень противоречивый. К примеру, раньше он говорил, что надо уменьшить полномочия у президента, а сейчас – что президент должен быть президентом, и полномочия у него должны быть большие. А также о том, что формируется новая конструкция в виде ВНС, который должен стать еще одним параллельным органом власти. Более того, в заключительном слове Лукашенко сказал, что возможны любые изменения. То есть он хочет оставить себе свободу рук и не принял окончательного решения по изменениям политической системы и своего места в этой новой конструкции», - добавил он.
При этом Карбалевич убежден, что у ВНС нет никаких шансов стать мостом между властью и народом.
«Это абсолютно исключено, так как общество не было представлено на форуме. Были представлены одни чиновники и власть. А общество фактически не признается в Беларуси за субъект политики. Более того, та часть общества, которая претендует на то, чтоб как-то влиять на политические решения, объявлена чуть ли не врагом, и с ней ведут безжалостную борьбу. Поэтому ВНС не сможет стать ни средством компромисса, ни средством примирения, ни средством диалога», - подытожил он.
Валерий Карбалевич
12:39 13/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение