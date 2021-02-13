Меланья Трамп открыла свой "офис"

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Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса. Следите за новостями и обновлениями", - говорится в единственном сообщении в учетной записи организации, которое переопубликовала на своей странице в Twitter бывшая первая леди, пишет объявляет об открытии Офиса. Следите за новостями и обновлениями", - говорится в единственном сообщении в учетной записи организации, которое переопубликовала на своей странице в Twitter бывшая первая леди, пишет ru.oxu.az со ссылкой на РИА Новости.





Ранее телеканал СNN сообщил, что Меланья Трамп планирует создать организацию в Палм-Бич для поддержания ее инициативы Be Best (Будь лучшим), с помощью которой она пропагандировала среди детей и подростков здоровый образ жизни, прежде всего безопасное использование интернета и борьбу с нарко- и медикаментозной зависимостью.