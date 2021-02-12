



В этом году мероприятие мало чем отличалось от предыдущих. Но с момента объявления даты мероприятия интерес к нему был больше, чем обычно, что обусловлено острым политическим кризисом, который начался после выборов в прошлом году.





«Формат мероприятия сильно изменился. Собрание сначала предполагалось провести до выборов, чтобы оно стало каким-то мобилизующим событием. После выборов, когда началась активная фаза внутриполитического кризиса, возникла идея, которая активно обсуждалась в России, чтобы сделать ВНС площадкой для общенационального диалога, а также предложить изменения в Конституцию. Но в итоге все политическое содержание выбросили с повестки дня и получился формат подобный тому, который был во время прежних мероприятий. И это более ритуальное событие, где звучат результаты работы за прошедшую пятилетку и намечаются направления на будущие пять лет, а также звучат разные декларации.





Хотя и были некоторые моменты, которые могли бы быть интересными с политической точки зрения. Здесь речь идет о возможных сценариях на будущее, которые озвучил Лукашенко. Но главный посыл, что Лукашенко не собирается уходить», – прокомментировал «Белсату» Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», доктор политических наук.





«Ничего фундаментально нового не прозвучало. Но есть некоторые вещи, которые по крайней мере на словах прозвучали совершенно по-новому. В частности, это внешнеполитическая часть. Прозвучала идея отказаться от устремления к нейтралитету, что закреплено в Конституции. Сделать ставку на перекос во внешней политике на Российскую Федерацию и отказаться от попыток диверсификации внешней торговли. Это было неожиданно, так как не до конца понятно, в чем смысл, ведь все можно делать и без таких деклараций. В областях экономики, социальной политики ничего нового не прозвучало.









Следующий момент, который прозвучал – изменения из-за дефицита ресурсов. И этот дефицит будет увеличиваться, поэтому нужно рассматривать декларации по количеству и размеру доступных средств, а не наоборот. Поэтому социальные обязательства, развитие инфраструктуры, развитие производства и так далее будут зависеть от доступности средств», – отметил «Белсату» Юрий Царик, руководитель российских и постсоветских исследований «Центра стратегических и внешнеполитических исследований».





«Традиционное мероприятие. Единственное, что его отличает от множества других, – что оно происходит не перед выборами, или з ительными политическими событиями. Сделано оно для укрепления власти. Причем не только в глазах поклонников, но и в глазах остальной части населения. Попытка убедить их, что все под контролем, что ничего не изменится, что все будет развиваться таким образом, как посчитает один человек. В целом – это становление такого «цезаризма», я бы так сказала», – отмечает Ольга Абрамова, бывший депутат Верховного Совета 13 созыва и Палаты представителей.





При этом Ольга Абрамова подчеркивает, что на самом деле попытка демонстрации, что все под контролем со стороны Лукашенко несмотря ни на что – неудачная.





«При той поляризации общества, которая наблюдается, сейчас уже у всех тех, кто был непричастен к политическому процессу в прошлом, уже сформировалась своя система политических взглядов. Достаточно понятно для каждого, за кого он в этот момент, даже если он не принимает участия в политических акциях. Поляризация обычно в этом и состоит. Общество делится на точные сегменты с системой убеждений, которые становятся прочными. Это не то, что можно подвергать сомнениям», – добавляет Ольга Абрамова.