+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

РФ расширила список санкций против Украины

Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.

Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.

Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.

Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Москва расширила список санкций против Украины, включив в него более 200 депутатов Верховной Рады.

В этот перечень попали, в частности, спикер парламента Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие, пишет telegraf.by

В отечественном МИД этот шаг Кремля назвали продолжением агрессии РФ против Украины во всех ее формах и проявлениях.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]