РФ расширила список санкций против Украины

Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.





Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.





Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.





Как сообщалось, в декабре прошлого года Москва расширила список санкций против Украины, включив в него более 200 депутатов Верховной Рады.





В этот перечень попали, в частности, спикер парламента Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие, пишет telegraf.by





В отечественном МИД этот шаг Кремля назвали продолжением агрессии РФ против Украины во всех ее формах и проявлениях.



