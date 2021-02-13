Минский форум, несмотря на все попытки зачисток, отбора идеологически верных и политически устойчивых белорусов, показал масштабы раскола страны. Как ни странно, в основном устами главного спикера, без смущения умножившего на два отведенное ему на форуме время. И не зря.





Откровения Александра Лукашенко оказались неожиданными даже для тех, кто еще в августе поверил в непровластное большинство. К примеру, он не просто признался, что санкции к заведениям, которые бастовали в октябре, были применены по его поручению. Он и масштаб обозначил:





— Около двухсот предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись, в знак солидарности. И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись — чтобы ни одно не открылось.





Спасибо, не ожидали, что закрывшихся и солидарных оказалось столько.





Дальше — больше. Лукашенко заявил, что среди чиновников «половина БЧБ-шников».





— Заходит нормальный пенсионер в райисполком (города Белыничи), вы же понимаете, чтоб меня не упрекали, я захожу, смотрю, слушаю и изучаю обстановку в стране. Заходит и говорит: «Слушайте, это же надо президенту сказать, здесь в райисполкоме (я не утверждаю, что это так, я цитирую) так они половина БЧБ-шники, а половина глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах». И я начинаю думать, так что же произошло с нашим чиновничьим людом? — недоумевал президент.

Лукашенко признал: «переобулись не многие», но, наверное, «многие спрятались под плинтус».

А что же пришедшие на собрание всебелорусы, тщательно отобранные для демонстрации телевизионного единства? Агрессивные перепуганные люди, нервно интонируя, пафосно говорили банальности вроде «хорошо работать — хорошо». А еще — «спасите-помогите, обижают наши оппоненты, дразнят, пальцем показывают». Да-да, те самые оппоненты, которых по официальной версии и было пару процентов, да чуть ли не половину посадили. Владимир Макей, сетуя на давление на семью, даже про 37-й год вспомнил, мол, сын за отца не отвечает. Подзабыл, видимо, статью советского УК про членов семьи изменников родины (санкция — пять лет ссылки). Особенно цинично его слова прозвучали для сына Виктора Бабарико, севшего в один день с отцом (конечно же, не из-за покушения того на президентское кресло, нет).





Но вернемся на собрание. Суровые мужчины в стиле «я старый солдат и не знаю слов любви» упражнялись в выражении обожания президенту и с плохо скрываемой ненавистью костерили беглых, протестунов, бэчебэшников. Заявления о необходимости диалога шли через запятую с обещанием вырезать нелояльных, несогласных, заблудших и просто слишком независимых.





Кстати про независимость. Мимоходом выяснилось, что диверсификация экспорта нам уже нужна не очень, да и прописанный в Конституции нейтралитет мы как-то не тянем. Стосковались, так сказать, по сильному российскому плечу. А там, раз нейтралитет не по силам, можем не сдюжить и независимость?





Воспринимать серьезно слова представителей псевдооппозиции о псевдолюбви (вы — велики, мы — проиграли, потому надо покаяться и попросить прощения) не получается, так что за любовь из делегатов вписался один владыка. Митрополит Вениамин в краткой речи собрал узнаваемые даже ухом атеиста самые сильные цитаты писания о диалоге, любви, поиске пути к восстановлению единства.





— Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит, — процитировал он Евангелие от Матфея (привет «лагерям для острокопытных»).





— Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж, — процитировал он песнь Соломона (привет ОМОНу, заполнившему центр и спальники наших городов).





— Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, — процитировал он апостола Павла (привет тем, кто сделал язык вражды языком государственных СМИ).





Язык ненависти, раздражения и разочарования заполнил телеэкраны и соцсети и красно-зеленых, и бело-красно-белых. Стэнфордский тюремный эксперимент — исследование реакции человека на ограничение свободы, — впору называть Минским. В США добровольцы, получившие роли охранников и заключенных, жили в условной тюрьме, быстро приспособились к своим ролям. В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы. По этическим соображениям эксперимент закончили раньше времени. В современной Беларуси эксперимент идет в новом формате. И многие не видят других ролей: ты или палач, или жертва; или мстишь, или страдаешь. Выбор этот мучителен для человека, губителен для психики и опасен для судьбы нации. И вот тут опять удивил Виктор Бабарико. Восемь месяцев в тюрьме не сломали и не ожесточили смелого и умного человека.





— Наш народ не опустился до такой мерзости, которую продемонстрировала власть. Мы не запятнали своих рук чужой кровью. Новая Беларусь должна строиться не на крови, хоть старая удерживается именно насилием и жестокостью. Именно добро обеспечит счастливое будущее страны, — говорит человек, который сидит.





И сын которого сидит.





И друзья которого сидят.





Сидят без шанса на независимое правосудие, потому что главный судья уже вынес вердикт.





— Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета, — продолжает Бабарико. — Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения. Я не говорю про уголовное преследование. Есть более важная оценка — наших детей и внуков. В жизни не встречал ни одного человека, гордящегося предками, которые участвовали в насилии против простых людей.





Про насилие над простыми людьми на Всебелорусском собрании не сказал никто. Ни взволнованные дамы-врачи, ни любитель Бердяева, ни труженики от станка, ни потенциальный будущий Герой Беларуси — он же нынешний главнокомандующий. Потому что этих людей поспешили вынести за скобки, отделив от правильного народа.





Про насилие над простыми людьми на Всебелорусском собрании не сказал никто. Ни взволнованные дамы-врачи, ни любитель Бердяева, ни труженики от станка, ни потенциальный будущий Герой Беларуси — он же нынешний главнокомандующий

Так кто в итоге победит? Тот, кто сможет объединить всех, за исключением преступников (будет доказано судом в открытом состязательном процессе). Кто не будет мстить, преследовать, унижать. Кто умеет быть снисходительным и великодушным без условий и покаяний помилуемого.





«Любимую — не отдают», — закончил выступление на съезде Александр Лукашенко приглянувшейся метафорой.





Как бы не так.





Любимые, не спрашивая разрешения, начинают улыбаться соседу, задерживаются на работе, собирают чемодан, сбегают к маме, подружке, на съемную квартиру, а то и в приют. Находят себе мутных типов с тремя детьми и двумя судимостями, заводят кошку или уходят в монастырь. Бросают всяких, в том числе богатых и могущественных. Утекают сквозь пальцы, удаляются из телефона и соцсетей. Что делать? Пережить, перетерпеть. Хватать ее за руки? Вырывать чемодан? Убеждать, что лучше тебя ей никого не найти? Только если хочешь стать не просто несчастным, а жалким. Как там у Жванецкого: если женщина твоя, она не уходит, а если уходит — не твоя.





Но пока за любимую тревожно.



