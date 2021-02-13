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Анисим: Очевидно, власть начнет поиск новых жертв

Говорить об улучшении ситуации в Республики Беларуси после Всебелорусского народного собрания не приходится.



Об этом корреспонденту «Политринга» рассказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим.

По ее словам, если исходить из выступлений делегатов Всебелорусского народного собрания и Президента Александра Лукашенко, а также из самого факта проведения собрания, никаких позитивных шагов со стороны власти ждать не приходится.

«Изменения политического курса не предвидится. Наоборот, очевидно, что пойдет поиск очередных жертв», - считает она.

Анисим также напомнила, что разговоры об изменениях в Конституцию ведутся не первый год.

«Весна покажет, насколько экономический фактор сможет повлиять на кардинальные изменения в сторону либерализации бизнеса, демократизации общества, укрепления независимости Беларуси и усиления законности. Пока это является мечтой большинства белорусов. И эта мечта не совпадает с желанием властных структур», - убеждена она.

В свете вышесказанного Анисим не считает, что ВНС может стать каким-то шагом в проведении широкомасштабного диалога в обществе.

«Буду рада ошибиться», - подытожила она.
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