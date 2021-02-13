Маневр Лукашенко: власть любой ценой. А Кремль купится на этот трюк?

Белорусские эксперты считают, что Александр Лукашенко вновь пытается маневрировать между Западом и Востоком в попытке сохранить власть





На фоне продолжающихся уже полгода массовых протестов населения по поводу фальсификации результатов президентских выборов и жестких репрессий властей против оппозиции, 11 и 12 февраля в Минске проходило так называемое «Всебелорусское народное собрание».





О настроениях инициатора этого мероприятия Александра Лукашенко, легитимность которого на Западе не признают, можно судить по прозвучавшим фрейдовским оговоркам о судьбе свергнутых диктаторов, которые, по мнению белорусского правителя, тоже хотели «осчастливить свой народ» – Муаммара Каддафи, которого «распяли и посадили на кол», а также Саддама Хусейна: «А вы не помните, как его повесили?»





В региональных медиа обратили внимание на такие изречения из сумбурной речи Александра Лукашенко, как: «Беларусь не Россия», «Мы никогда не будем жить так, как живут в России», «Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий», и ставшее мемом: «Любимую не отдают».





На что как белорусские, так и российские социальные сети откликнулись комментариями: «Неудачное подражание Кучме» (второй президент Украины написал книгу «Украина – не Россия»), «Переиначил свой же афоризм “белорусский народ будет жить плохо, но недолго”», «Заявка на пожизненное царствование» и «Как говорилось в пьесе “Бесприданница”: “Так не доставайся же ты никому!”».





Многие комментаторы также отметили то, что Лукашенко рассчитывает получить от России очередной транш в размере $3 млрд, для чего намерен поехать в Сочи на встречу с Владимиром Путиным в конце февраля.





Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась за комментариями по итогам прошедшего собрания с независимыми белорусскими экспертами.

«Чем дольше Лукашенко будет удерживать власть, тем мягче будет позиция Европы»

Руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов полагает, что Лукашенко намеревается продолжить свою обычную тактику: «углеводороды в обмен на обещания» и не делать никаких реальных шагов по интеграции в рамках так называемого «Союзного государства». «В своей речи он подчеркнул, что любые изменения политической ситуации в стране и ставка на его оппонентов приведет к изменению геополитической ориентации Беларуси», – указал Павел Усов.





Эксперт также полагает, что в своем выступлении на ВНС Лукашенко ясно дал понять, что не собирается выполнять обещания, данные им Владимиру Путину во время предыдущей сочинской встречи. «Это, по сути, был ответ Дмитрию Медведеву, что Союзное государство имеет достаточное количество интеграционных институтов, и их дальнейшее развитие не имеет смысла. То есть, по словам Лукашенко, нужно просто использовать имеющийся потенциал и не спешить с дальнейшей интеграцией. Недаром он сказал, что 30% белорусов выступают за сближением с Европейским Союзом, то есть дал понять, что интеграция с Россией должна проходить на его условиях, а не на тех, что выдвигает Москва», – комментирует собеседник «Голоса Америки».





Павел Усов также отмечает, что прошедшее на фоне массовых репрессий в стране мероприятие не стало событием, способным повлиять на внутриполитическую ситуацию. «Очевидно, что Лукашенко чувствует себя уверенно и стремится показать как белорусскому населению, так и международному сообществу, что он контролирует ситуацию. Он считает, что серьезных угроз для его власти внутри страны на сегодняшний день не существует. Единственное, что мне показалось – он будет стараться выйти из тупика в отношениях с Россией.





Что же касается действий оппозиции, то, по моему мнению, ей нужно выработать единую консолидированную стратегию и создать альтернативные управленческие институты, которые будут продолжить расшатывать внутреннюю систему», – считает руководитель Центра политического анализа и прогнозов. И с сожалением добавляет, что в значительной степени время для этого упущено. По крайней мере, пока что Лукашенко удается предотвратить раскол среди управленческого аппарата и руководства силовых структур.





«Что же касается позиции Запада, то чем дольше Лукашенко будет удерживать власть и чем больше пройдет времени с момента событий августа 2020 года, тем мягче будет позиция Европы и всего западного сообщества к Лукашенко. И соответственно – будет меньше шансов на жесткие меры и на санкционную политику, которая и так недостаточно эффективна. И в конченом итоге все будет зависеть от того, удастся ли штабу Тихановской сохранить единство... Потому что в противном случае это приведет к концу противостояния с режимом», – резюмирует Павел Усов.

«Лукашенко будет присоединять к России сегменты нашего суверенитета»

Иная оценка ситуации у сопредседателя Белорусского национального конгресса политика и поэта Владимира Некляева. Он считает, что вся речь Лукашенко на так называемом ВНС была адресована исключительно Владимиру Путину. В частности, был послан сигнал о возможном изменении конституционного статуса Беларуси как нейтрального государства.





«Еще раньше это обосновал господин Макей (министр иностранных дел РБ - прим. Ред.), который заявил, что в современном мире не может быть никакого суверенитета. А на деле это означает военное сближение России и Беларуси. А это означает и все другие виды сближения – и экономическое, и политическое», –опасается Владимир Некляев.





И добавляет, что, возможно, кулуарно обсуждается и вопрос введения единой валюты. «И еще одна существенная вещь: Лукашенко сказал, что если к власти придет не он и не его ставленник, а кто-то из оппозиции, то белорусов заставят изучать белорусский язык и белорусскую культуру, разбираться в истории Великого княжества Литовского и так далее. Он, кстати, начинал с заявлений о том, что белорусский язык – бедный, что мы – те же русские, только со знаком качества и что наш родной язык – русский. Я в свое время на это негативно отреагировал как председатель Союза писателей.





А теперь этот посыл Лукашенко очень важен для Путина особенно на фоне того, что в Украине набирает обороты украинизация и там есть стремление изучать свою историю и делать упор на национальное миропонимание», – отмечает сопредседатель Белорусского национального конгресса.





В целом же, по мнению Владимира Некляева, Александр Лукашенко, сказавший, что “кроме своей страны у него ничего нет”, декларировал намерение торговать тем, что у него есть, а именно – суверенитетом Беларуси.





«То есть, он будет присоединять к России сегменты нашего суверенитета – военный, экономический, культурно-языковой. И если он дотянет до тридцатипятилетия своего президентства, то могут наступить необратимые последствия. И если раньше речь шла о демократических преобразованиях, вроде перераспределения полномочий, то теперь он говорит, что не будет никаких парламентских республик, страна должна оставаться президентской, отсюда и слова “Свою любимую не отдам”. А про конституционную реформу было сказано весьма смутно – может быть в конце 2022 года будет проведен референдум, и тогда мы решим, что делать дальше», – полагает собеседник «Голоса Америки».





И в конце своего комментария отмечает, что, по всей видимости, Александр Лукашенко оставляет для себя какие-то возможности для маневра, чтобы не полностью зависеть от Кремля. «Но я думаю, что в конечном итоге перед ним встанет дилемма: власть, или страна», – заключает Владимир Некляев.

«Продолжение политики экономической поддержки в обмен на геополитические “поцелуи”»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что речь Лукашенко на «Всебелорусском народном собрании» была адресована не только Кремлю, но и «коллективному Западу». На взгляд эксперта, сохранивший на данный момент свою власть Лукашенко и его ближайшее окружение, пытаются вернуть к привычному для себя режиму внешнеполитического балансирования.





«С одной стороны Александр Лукашенко попытался сделать реверансы на уровне риторики в адрес Москвы. Здесь можно отметить, что он упомянул приверженность союзническим отношениям с Российской Федерацией и отказ от стремления к суверенитету. Но при этом он подчеркнул необходимость сохранения мультивекторной внешней политики. А это говорит о том, что он пытается направить сигналы и Западу, чтобы вовлечь его в диалог, спекулируя на российской угрозе», – заметил Сивицкий в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».





Именно этим соображением, по мнению эксперта, объясняются слова и самого Лукашенко, и министра иностранных дел РБ Владимира Макея и заместителя начальника Генерального штаба Павла Муравейко о том, что Беларусь не созрела до полноценного суверенитета. «На самом деле, это сигнал западным столицам, что, если они продолжат политику санкционного давления, это приведет к утрате независимости Беларуси и нейтралитета во внешней политике из-за усиления давления со стороны России», – считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.





В этом контексте, по мнению Сивицкого, нужно рассматривать и появившийся накануне ВНС слив информации о том, что Беларусь может рассчитывать на получение очередного российского кредита в размере $3,5 млрд.





«Это действительно можно рассматривать, как продолжение политики экономической поддержки в обмен на геополитические “поцелуи”, и в сегодняшних условиях есть сомнения относительно того, что Кремль вновь купится на этот трюк. Но в целом очевидно, что Всебелорусское народное собрание было нужно Александру Лукашенко для того, чтобы использовать его как аргумент не выполнять сочинские соглашения с Владимиром Путиным. И само это мероприятие стало демонстрацией уверенности Лукашенко в собственных позициях и трансляцией “голоса народа”, к которому он апеллировал. И наконец, Лукашенко показывает, что если какой-то транзит власти в Беларуси и может состояться, то лишь в среднесрочной перспективе, а не немедленно, как этого требуют в Кремле. И лишь на условиях самого Лукашенко, а не на тех, что навязаны извне», – подытожил Арсений Сивицкий.



