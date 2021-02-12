Речь Лукашенко на ВНС не поняли даже его поклонники в России
"Слушать Александра Лукашенко на ВНС было тяжело из-за самопиара, истерики и хамства", -- пишет идейно близкий белорусскому лидеру сайт "Правда".
А вот еще цитаты.
"Трансляция ВНС 11-12 февраля создавала ощущение присутствия на "очередном съезде КПСС" — доклад горячо любимого вождя, а потом прения в плане "одобрямс", но и, конечно, " в развитие".
"Несмотря на то, что богатая Россия не хочет делиться своим богатством с Беларусью, Лукашенко стоит рядом плечом к плечу с Путиным. Как же не стоять, если это выгодно, причём не России, а Беларуси".
"Очевидно, что президент Беларуси вечен во власти и полетит он в Сочи просить у Путина денег на углубление интеграции, которой нет, обещая "Конституционную комиссию". А если президент РФ не захочет выделить "компенсацию" за красивые глаза Лукашенко, он выделит её Канопацкой — за ущерб. Что называется, для России — занавес".
18:49 12/02/2021
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