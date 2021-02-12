"Министерству юстиции также поручение - в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий,... доработать тот закон, который есть, понимая, что после Конституции он нам нужен будет и мы будем многие законы дорабатывать. Давайте сейчас это сделаем, чтобы мы в первой половине создали законодательную базу и хотя бы до конца года, скажем, провели перерегистрацию", - подчеркнул Лукашенко.





Он добавил, что людей нужно предупредить, чтобы они "думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию", пишет interfax.by









Лукашенко также заявил, что страна пока не готова к голосованию в парламент по партийным спискам. "Надо заняться партийным строительством", - резюмировал он.







