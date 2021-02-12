Военком из Гомеля: После доклада у Лукашенко на глазах были слезы

«Разрешите получить заряд энергии и решимости», сказал колоритный гомельский военком и пошел пошел жать ему руку





Пожав руку Лукашенко, Кривоносов сказал: «Люблю и служу Республике Беларусь», после чего вернулся на свое место.





Вчера он также сказал пару слов в адрес Лукашенко. Эпизод показали в телеграм-канале ATN_NEWS . Кривоносов заявил, что «Александр Григорьевич — это настоящий национальный лидер», и рассказал про «бешеную энергетику», которая от него исходит.





«Не знаю пустите это в эфир или нет, — говорил Криноносов, — но я на его глазах после выступления увидел слезы».







