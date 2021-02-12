+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко пообещал "выкурить из-под плинтуса" чиновников, спрятавшихся от политкризиса

Александр Лукашенко пообещал "выкурить из-под плинтуса" чиновников, спрятавшихся на время обострения общественно-политической ситуации в республике.


"Что же произошло с нашим чиновничьим людом? Там немного "переобулись". Но очень, наверное, много спрятались под плинтус. Их надо оттуда выкуривать, выгонять из-под плинтуса. Но почему вдруг? Они как никто другой должны понимать, что происходит в обществе", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании в пятницу, передает Интерфакс

Он предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие... Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - предположил он.

При этом он заверил, что в Беларуси в любом случае не будет коррупции, пока он является президентом. "Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции... Я от этого никогда не отступал и никогда не отступлю", - заявил Лукашенко. 

Он отметил, что оппоненты власти периодически пытаются найти у него какое-нибудь незаконно нажитое имущество. "Будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку", - сказал Лукашенко. Он отметил, что у него даже не было времени и возможности оформить в наследство дом умершей матери.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]