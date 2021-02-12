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Павел Латушко предлагает провести Цифровой референдум

Как известно, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-министр культуры, затем занимавший должность директора Национального академического театра имени Я.Купалы Павел Латушко теперь принимает активное участие в деятельности белорусских оппозиционных структур за рубежом.

Павел Латушко предлагает провести Цифровой референдум
Фото из открытого источника
В частности, он, находясь в Варшаве, возглавляет Народное антикризисное управление (НАУ). На днях он озвучил так называемый «План белорусского освобождения», который содержит несколько ключевых моментов. Но самое неожиданное, что команда Латушко обратилась к обществу с идеей проведения Цифрового референдума.

В заявлении Народного антикризисного управления говорится: «Одновременно с давлением по всем направлениям мы предлагаем провести Цифровой референдум. Мы хотим, чтобы белорусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог ее скрыть или украсть. Когда мы получим достаточно голосов на Цифровом референдуме – это будет мощный сигнал для режима Лукашенко: или проведение республиканского референдума с независимым составом ЦИК, или активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами».
Источник: Народная Воля
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