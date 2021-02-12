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Это вдохновение для всего мира: Госдеп США поддержал белорусский народ

Пресс-секретарь Госдепа также призвал белорусские власти начать диалог с народом

Фото из открытого источника

США призвали белорусские власти начать диалог с народом, а также освободить всех, кого несправедливо задержали. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Kp.by 

– Мы продолжаем восхищаться невероятной силой, упорством и смелостью белорусского народа. Перед лицом непрекращающихся репрессий он продолжает требовать свободы и демократии. Белорусский народ, особенно белорусские женщины, мирно выступающие за право решать будущее Беларуси, служат вдохновением для всего мира, – отметил Прайс в видеообращении.


Он добавил, что США поддерживают белорусский народ, который требует соблюдения своих прав для своей страны и своего будущего.

Также Прайс призвал белорусских чиновников начать диалог с народом.

– Мы поддерживаем мирный инклюзивный диалог, который способствует тому, что Беларусь будет независимой, суверенной и с правительством, которое уважает фундаментальные права граждан. Мы продолжим выражать солидарность с белорусским народом и другими людьми в мире, которые сталкиваются с жестокостью при осуществлении своих демократических свобод, – сказал официальный представитель Госдепа.
Источник: Надежда Белянская, Kp.by
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