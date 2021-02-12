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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Референдум по Конституции могут совместить с местными выборами

Референдум по Конституции могут совместить с местными выборами, заявил  Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу.


"Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие... по-моему, у нас там местные выборы... Думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств", - сказал Лукашенко.

По его словам, новая Конституция потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. То есть еще не менее года понадобиться, чтобы менять законодательство.  А то и больше. Судя по всему, власть решила играть в долгую и Лукашенко надеется досидеть президентскую каденцию на своем посту. 

По данным ЦИК Беларуси, выборы депутатов местных Советов двадцать девятого созыва должны пройти не позднее 18 января 2022 года.
"Белорусский партизан"
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